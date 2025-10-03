Arka Sokaklar 721. bölüm reklamsız izle! Kanal D Arka Sokaklar son bölüm kesintisiz izle
Arka Sokaklar 721. bölüm 3 Ekim 2025’te yayınlandı. Yeni bölümde Hüsnü’nün sağlık durumu izleyiciyi endişeye boğdu. İşte 721. bölüm...
721. bölümde Hüsnü’nün sağlık mücadelesi izleyicileri derinden etkiledi. Doktorların yoğun çabalarına rağmen giderek kötüleşen tablo ekranlara yansıdı.
Yeni bölümde Cevher, Ali’yi kendi işlerinde kullanmaya devam etti. Bu durum ekibin içinde büyük gerilime yol açarken, Arka Sokaklar’da tansiyon yükseldi.
