Arka Sokaklar 722. bölüm CANLI İZLE! Arka Sokaklar 722. bölüm tek parça full izle

Arka Sokaklar dizisinin 722. bölümü bu akşam saat 20.00’de Kanal D ekranlarında! İşte canlı yayın...

Kanal D’nin fenomen dizisi Arka Sokaklar, 722. bölümüyle bu akşam izleyiciyle buluşuyor. Yeni bölümde tansiyon yükseliyor.

Mesut, Ali’yi Cevher’in elinden kurtarıp Rıza Baba’ya getiriyor.

Ancak ekip, bir yandan da Hüsnü’nün bir an önce gözlerini açmasını bekliyor.

Arka Sokaklar 722. bölümü bu akşam saat 20.00’de Kanal D ekranlarında yayınlanacak. Diziyi canlı izlemek isteyenler, Kanal D canlı yayın sayfası üzerinden internetten takip edebilir.

