Arka Sokaklar 724. bölüm KANAL D canlı izle! Arka Sokaklar son bölüm full HD izle

Kanal D’nin uzun soluklu dizisi Arka Sokaklar, 724. bölümüyle ekranlara geldi. İşte canlı yayın bilgisi

724. bölümde Şule’nin vurduğu Ali, bu kez Cevher tarafından tekrar alıkonuluyor. Ekip Ali’ye ulaşmak için harekete geçerken dizide tansiyon giderek yükseliyor.

Barış ve Merve her yerde Sude’yi arıyor. Ancak Sude’nin İdris’in elinde olduğu ortaya çıkıyor. Bu gelişme sonrası ekip zamanla yarışmaya başlıyor.

Savcı Mahmut, Cevher dosyasının kapanmaması nedeniyle Candan Müdür’den hesap soruyor. Bu sahne bölümün gidişatını değiştiren anlardan biri oluyor.

