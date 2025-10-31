Arka Sokaklar 725. bölüm KANAL D canlı izle! Arka Sokaklar son bölüm full HD izle

Kanal D’nin uzun soluklu dizisi Arka Sokaklar’ın 725. bölümü yayınlandı. Ali’nin beklenmedik hamlesinin ekibi teyakkuza geçirdiği bölüm, izleyicilerden tam not aldı. Arka Sokaklar’ın 31 Ekim Cuma akşamı ekrana gelen son bölümünü tek parça, full HD ve kesintisiz izleme linki haberimizde

Ebru Gül Müezzinoğlu Ebru Gül Müezzinoğlu
Yayınlanma: Güncellenme:
Arka Sokaklar 725. bölüm KANAL D canlı izle! Arka Sokaklar son bölüm full HD izle - Resim: 1

Arka Sokaklar’ın yeni bölümünde Ali, Cevher’in elinden kurtulmayı başarır. Ancak bu kaçış yeni bir kovalamacayı da beraberinde getirir.

1 4
Arka Sokaklar 725. bölüm KANAL D canlı izle! Arka Sokaklar son bölüm full HD izle - Resim: 2

Cevher, yanına sadık adamı Balaban’ı alarak Ali’nin izini sürer. İstanbul sokaklarında başlayan takip sahneleri tansiyonu artırır.

2 4
Arka Sokaklar 725. bölüm KANAL D canlı izle! Arka Sokaklar son bölüm full HD izle - Resim: 3

Barış, ekipte kalıp kalmama konusundaki kararını verir ve bunu Rıza’ya açıklar. Bu konuşma, ekip içinde yeni bir dönemin başlangıcı olur.

3 4
Arka Sokaklar 725. bölüm KANAL D canlı izle! Arka Sokaklar son bölüm full HD izle - Resim: 4

725. BÖLÜM İZLE

4 4
Arka Sokaklar izle