Arka Sokaklar 725. bölüm KANAL D canlı izle! Arka Sokaklar son bölüm full HD izle
Kanal D’nin uzun soluklu dizisi Arka Sokaklar’ın 725. bölümü yayınlandı. Ali’nin beklenmedik hamlesinin ekibi teyakkuza geçirdiği bölüm, izleyicilerden tam not aldı. Arka Sokaklar’ın 31 Ekim Cuma akşamı ekrana gelen son bölümünü tek parça, full HD ve kesintisiz izleme linki haberimizde
Arka Sokaklar’ın yeni bölümünde Ali, Cevher’in elinden kurtulmayı başarır. Ancak bu kaçış yeni bir kovalamacayı da beraberinde getirir.
Cevher, yanına sadık adamı Balaban’ı alarak Ali’nin izini sürer. İstanbul sokaklarında başlayan takip sahneleri tansiyonu artırır.
Barış, ekipte kalıp kalmama konusundaki kararını verir ve bunu Rıza’ya açıklar. Bu konuşma, ekip içinde yeni bir dönemin başlangıcı olur.
