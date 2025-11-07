Arka Sokaklar 726. bölüm izle! Kanal D Arka Sokaklar son bölüm tek parça full HD izle

Kanal D ekranlarının uzun soluklu dizisi Arka Sokaklar, 7 Kasım 2025 Cuma günü 726. bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Yayınlanır yayınlanmaz internete yüklenen yeni bölümü, tek parça ve kesintisiz izlemek isteyen izleyiciler için link haberimizde yer alıyor.

Geçtiğimiz bölümde Ali, Cevher’in elinden kurtulmuş, Cevher ise sadık adamı Balaban’la birlikte onun peşine düşmüştü. Barış’ın ekipte kalıp kalmama kararı da Rıza ile yaptığı konuşmada netlik kazanmıştı.

Yeni bölümde Pınar, Ali için endişelenerek çocuklarıyla birlikte İstanbul’a gelir. Ancak Ali’nin beklenmedik hamlesi, tüm ekibi yeniden alarma geçirir.

Arka Sokaklar dizisinin 7 Kasım 2025 Cuma akşamı Kanal D’de yayınlanan 726. bölümünü tek parça, full HD ve kesintisiz izlemek için bağlantıyı kullanabilirsiniz.