Arka Sokaklar 727. bölüm izle Kanal D | Arka Sokaklar son bölüm tek parça full HD dizi izle

Arka Sokaklar’ın 727. bölümü 14 Kasım’da Kanal D ekranlarında izleyiciyle buluştu. Yayın sonrası bölüm internete yüklendi. Dizinin son bölümüne ait tek parça izleme linki haberimizde yer alıyor.

Ebru Gül Müezzinoğlu Ebru Gül Müezzinoğlu
Yayınlanma:

Arka Sokaklar 727. bölümü 14 Kasım 2025 Cuma akşamı Kanal D’de ekrana geldi. Fenomen dizi, yeni bölümün yayınlanmasının ardından kısa süre içinde internete yüklendi. Arka Sokaklar’ın son bölümünü tek parça ve full izlemek isteyen dizi takipçileri, erişim linkine haberimiz üzerinden ulaşabiliyor.

Kanal D’nin her cuma akşamı ekrana gelen uzun soluklu yapımı Arka Sokaklar, bu hafta 727. bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Bölümde yaşanan olaylar ve öne çıkan sahneler, dizinin takipçilerinin gündeminde yer aldı.

ARKA SOKAKLAR 726. BÖLÜMDE NE OLMUŞTU?

Şule’nin de bulunduğu minibüsün altına yerleştirilen bomba, tüm ekibi büyük bir tehlikenin içine sürüklemişti. Göreve dualarla uğurlanan polis memurları, patlamaya hazır bomba nedeniyle ölümle burun buruna gelmişti. Melih, Şule için hayatını riske atarken, Hüsnü ise kızına kavuşup kavuşamayacağını bilmiyordu.

