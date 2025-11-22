ARKA SOKAKLAR 728. BÖLÜM REKLAMSIZ İZLE | KANAL D DİZİ İZLE

Kanal D’de ekrana gelen Arka Sokaklar’ın 728. bölümü yayınlandı. Bölümü kaçıran izleyiciler tek parça ve full HD izleme linkini araştırırken dizide Ali, ambulans ve ekip arasındaki gerilim öne çıktı. İşte 728. bölüme dair detaylar ve izleme bağlantısı.

Ebru Gül Müezzinoğlu Ebru Gül Müezzinoğlu
ARKA SOKAKLAR 728. BÖLÜM REKLAMSIZ İZLE | KANAL D DİZİ İZLE
Yayınlanma: Güncellenme:

Arka Sokaklar’ın 21 Kasım’da yayınlanan 728. bölümü ekrana geldi. Bölümü televizyonda izleme fırsatı bulamayan seyirciler, dizinin yeni bölümünü nereden izleyebileceklerini araştırıyor. Arka Sokaklar, yayınlanmasının ardından her hafta olduğu gibi Kanal D’nin resmi internet sitesinde tek parça ve full HD olarak erişime açıldı.

Dizinin yeni bölümünde Ali’yi almaya giden ambulansın rehin alınması gerilimi artırdı. Doktor, yaşananları Rıza Baba’ya anlatarak bölümde tansiyonu yükselten gelişmelerin fitilini ateşledi.

ARKA SOKAKLAR ÖZETİ

Cevher, suça itilen çocuklardan oluşturduğu yeni karargâhıyla daha güçlü hale gelirken ekip, şehri tehdit eden planların izini sürdü. Ali’ye verilen ilaçlar onun akıl sağlığını zorlamaya devam ederken, doktoruna duyduğu güven kritik bir rol oynadı.

Sude, narkotik biriminde muhbir olarak göreve başladı; ekip gençleri zehirleyen çeteyi çökertmek için harekete geçti. Ayşecan için yeni bir bakıcı tutuldu ve Leyla karakteri kısa sürede Ayşecan’la uyum sağladı. Ali’nin mahkemeye çıkartıldığı sahnelerde ise doktoru Yeliz’in ses kaydı devreye girerek Ali’nin tutuksuz yargılanması sağlandı.

Bölümün tamamı ve ek sahneler, yayın sonrası Kanal D’nin resmi internet sitesinde izlenebiliyor.

Arka Sokaklar izle dizi izle
