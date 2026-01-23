Arka Sokaklar 736. bölüm izle KANAL D | Arka Sokaklar son bölüm tek parça full HD izle

Kanal D ekranlarında her cuma akşamı izleyiciyle buluşan Arka Sokaklar, 736. bölümüyle 23 Ocak 2026 tarihinde yayınlandı. Fenomen dizinin yeni bölümü, yayınlanır yayınlanmaz internet ortamına da yüklendi. Dizinin son bölümünü kaçıran ya da yeniden izlemek isteyenler, “Arka Sokaklar 736. bölüm izle” aramalarıyla linke ulaşmaya çalışıyor.

Yeni bölümde yaşanan gelişmeler, dizinin takipçilerini ekran başına kilitledi. Gerilim dozu yüksek sahnelerin yer aldığı bölüm, sosyal medyada da geniş yankı uyandırdı.

ARKA SOKAKLAR 735. BÖLÜM ÖZETİ

Bir önceki bölümde Ali, Rıza Baba’yı yaraladıktan sonra ortadan kaybolmuştu. Yaşanan kaos ortamında Cevher, bu durumu fırsat bilerek yeniden Yolcu’nun peşine düşmüştü. İntikam hırsıyla hareket eden Ali, arkadaşlarını korumak uğruna kendini büyük bir tehlikenin içine atmıştı.

Ekibin bir bölümü Ali’nin izini sürerken, geride kalanlar için endişeli bekleyiş başlamıştı. İstanbul Emniyeti’nin simge ismi Rıza Baba’nın akıbeti merak konusu olurken, “Bu kez hayatta kalabilecek mi?” sorusu izleyiciyi ekran başına kilitlemişti.

ARKA SOKAKLAR 736. BÖLÜM İZLE

Arka Sokaklar dizisinin 23 Ocak Cuma günü Kanal D’de yayınlanan 736. bölümünü tek parça ve full olarak izlemek isteyenler, Kanal D’nin resmi internet sitesi ve mobil uygulaması üzerinden bölüme ulaşabiliyor.

