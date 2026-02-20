Arka Sokaklar 740. bölüm canlı ve reklamsız izle! Arka Sokaklar son bölüm izle

Saffet’in trajik kararı ekibi harekete geçirirken, seri katil Kartal cezaevi nakli sırasında yaşanan kazayla yeniden özgür kalıyor. Arka Sokaklar 740. bölümde gerilim tırmanıyor.

Arka Sokaklar 740. bölüm canlı ve reklamsız izle! Arka Sokaklar son bölüm izle
Yayınlanma:

Kanal D’nin uzun soluklu dizisi Arka Sokaklar, 740. bölümüyle izleyici karşısına çıkıyor. Yeni bölümde hem dramatik hem de gerilim dolu gelişmeler yaşanıyor.

Saffet, düştüğü kumar batağından çıkamayınca hayatına son verme kararı alır. Ekip, Saffet ve onun gibi gençleri bu noktaya sürükleyenlerin izini sürmek için harekete geçer.

Tunç’u muayene eden doktor, yürümesi için hâlâ umut olduğunu söyler. Bu gelişme ailede yeni bir umut ışığı yakar.

Nazike, Melih’i kuyumcudan çıkarken görür. Bu durum evde yanlış anlaşılmalara neden olur ve tansiyonu yükseltir.

Öte yandan psikopat seri katil Kartal, cezaevi nakli sırasında kaza geçirir. Yaşanan gelişmenin ardından serbest kalan Kartal, cinayet işlemeye kaldığı yerden devam etmeye hazırlanır.

ARKA SOKAKLAR YENİ BÖLÜM İZLE

Donmuş gölde feci son: 8 turistten sadece biri kurtulduDonmuş gölde feci son: 8 turistten sadece biri kurtulduDünya
Hafta sonu elektrikler gidecek: Kesinti programı açıklandıHafta sonu elektrikler gidecek: Kesinti programı açıklandıYurt
arka sokaklar Arka Sokaklar izle kanal d
Günün Manşetleri
Akın Gürlek'ten İmamoğlu açıklaması
KVKK'dan sosyal medya platformları açıklaması
''Tarımı sadece sektör olarak görmek büyük bir yanılgı''
Edirne'de imar usulsüzlüğü operasyonu
İstanbul merkezli 10 ilde bahis operasyonu
Ocak 2026 Yurt Dışı Üretici Fiyat Endeksi belli oldu
İstanbul merkezli 5 ilde yasa dışı bahis operasyonu
Adalet ve İçişleri bakan yardımcılıklarına yeni atamalar
Üst düzey atama usulleri değişti
Belediye Başkanı Fuat Köse hastaneye kaldırıldı
Çok Okunanlar
Benzin, motorin ve LPG bugün ne kadar oldu? Benzin, motorin ve LPG bugün ne kadar oldu?
Bugün BİM'de neler var? Bugün BİM'de neler var?
Tek kuruşuna dokunmadan servet kazanıyorlar! Tek kuruşuna dokunmadan servet kazanıyorlar!
Hafta sonu elektrikler gidecek: Kesinti programı açıklandı Hafta sonu elektrikler gidecek: Kesinti programı açıklandı
Gram, çeyrek ve yarım altın ne kadar? Gram, çeyrek ve yarım altın ne kadar?