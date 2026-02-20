Arka Sokaklar 740. bölüm canlı ve reklamsız izle! Arka Sokaklar son bölüm izle

Kanal D’nin uzun soluklu dizisi Arka Sokaklar, 740. bölümüyle izleyici karşısına çıkıyor. Yeni bölümde hem dramatik hem de gerilim dolu gelişmeler yaşanıyor.

Saffet, düştüğü kumar batağından çıkamayınca hayatına son verme kararı alır. Ekip, Saffet ve onun gibi gençleri bu noktaya sürükleyenlerin izini sürmek için harekete geçer.

Tunç’u muayene eden doktor, yürümesi için hâlâ umut olduğunu söyler. Bu gelişme ailede yeni bir umut ışığı yakar.

Nazike, Melih’i kuyumcudan çıkarken görür. Bu durum evde yanlış anlaşılmalara neden olur ve tansiyonu yükseltir.

Öte yandan psikopat seri katil Kartal, cezaevi nakli sırasında kaza geçirir. Yaşanan gelişmenin ardından serbest kalan Kartal, cinayet işlemeye kaldığı yerden devam etmeye hazırlanır.

ARKA SOKAKLAR YENİ BÖLÜM İZLE