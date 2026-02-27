Arka Sokaklar 741. bölüm izle KANAL D | Arka Sokaklar son bölüm tek parça full HD izle

Kanal D’nin uzun soluklu dizisi Arka Sokaklar, 741. bölümüyle izleyici karşısına çıkıyor. “Arka Sokaklar 741. bölüm izle”, “yeni bölüm tek parça full izle” aramaları hız kazandı.

ARKA SOKAKLAR 741. BÖLÜMDE NELER OLACAK?

741. bölümde ekip, ünlü şarkıcı Songül Tan’ın ölümünü araştıracak. Songül Tan’ın ölüm haberi tüm ülkede yankı uyandırırken, olayın perde arkası merak konusu olacak.

Ekip soruşturmayı derinleştirdikçe bazı şaibeli durumlar ortaya çıkacak. Rıza Baba’nın kurduğu stratejiyle adım adım gerçeğe ulaşılmaya çalışılacak. Herkesin aklındaki soru ise aynı: Songül Tan cinayete mi kurban gitti?

ARKA SOKAKLAR 741. BÖLÜM İZLE

Arka Sokaklar 741. bölüm, 27 Şubat 2026 Cuma akşamı saat 20.00’de Kanal D’de yayınlanacak.

Yeni bölüm yayınlandıktan sonra tek parça ve full izleme seçeneği Kanal D’nin resmi internet sitesi ve dijital platformları üzerinden erişime açılacak.