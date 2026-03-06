Arka Sokaklar 742. bölüm izle KANAL D | Arka Sokaklar son bölüm tek parça izle

Kanal D’nin uzun soluklu dizisi Arka Sokaklar, 742. bölümüyle izleyici karşısına çıkıyor. Yeni bölümde çocuk kaçırma olaylarının ardındaki karanlık örgüt ortaya çıkarken Rıza Baba ve ekibi zorlu bir operasyonun içine giriyor.

Kanal D ekranlarının sevilen dizisi Arka Sokaklar, 742. bölümüyle izleyiciyle buluşuyor. Yıllardır geniş bir izleyici kitlesi tarafından takip edilen dizinin yeni bölümünde ekibi zorlu bir soruşturma bekliyor.

Son bölümde yaşanan gelişmelerin ardından hikâye yeni bölümde daha da karmaşık bir hale geliyor. Özellikle çocuk kaçırma olaylarıyla bağlantılı ortaya çıkan cinayet, ekibi uluslararası bir suç örgütünün izine götürüyor.

ARKA SOKAKLAR 742. BÖLÜM İZLE

Arka Sokaklar dizisinin yeni bölümünü aşağıdaki bağlantı üzerinden izleyebilirsiniz:

https://www.kanald.com.tr/arka-sokaklar 

YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Genç Berk, çalıştığı yerde tanık olduğu bir olay nedeniyle infaz edilir. İşlenen cinayet kısa süre sonra son zamanlarda yaşanan çocuk kaçırma olaylarıyla bağlantılı hale gelir.

Yapılan araştırmalar sonucunda şüpheler uluslararası bir suç örgütü üzerinde yoğunlaşır. Rıza Baba ve ekibi, çocukların suç örgütlerinin eline düşmesini engellemek için kapsamlı bir operasyon başlatır.

Ekibin yürüttüğü soruşturma ilerledikçe olayların arkasındaki ağ daha da karmaşık bir hal alır. Rıza Baba ve ekibi, çocukların kötü emeller için kullanılmasına izin vermemek için zamana karşı yarışır.

Arka Sokaklar yeni bölümüyle cuma akşamı saat 20.00’de Kanal D’de izleyici karşısına çıkacak.

