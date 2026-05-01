Arka Sokaklar 747. bölüm izle KANAL D | Arka Sokaklar son bölüm tek parça izle

Arka Sokaklar, 747. bölümüyle izleyici karşısına çıkıyor. Kanal D ekranlarında yayınlanan dizinin yeni bölümünde gerilim ve kritik gelişmeler öne çıkıyor.

Yeni bölümde ekip, şehirde giderek büyüyen karmaşanın ortasında yeni bir dosyayı çözmek için harekete geçiyor. Yaşanan gelişmeler yalnızca operasyonları değil, ekip üyelerinin özel hayatlarını da derinden etkiliyor.

YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Candan’ın verdiği ölüm kalım mücadelesi ekipte büyük bir endişeye neden olurken, herkes iyi bir haber bekliyor. Öte yandan Mert, ortağı Fatih ile yaşadığı anlaşmazlık sonucu onu öldürür.

Eşi Aybike’nin, Mert’in mafyayla bağlantısını ve işlediği cinayeti öğrenmesiyle birlikte kurduğu düzen sarsılır. Ali ise sabırla mesleğe geri dönmeyi beklemektedir.

Bu sırada Fevzi, Ali’nin yurt baskınında silah kullandığını öğrenir. Eline geçen bu bilgiyi koz olarak kullanmak isteyen Fevzi, Ali’nin mesleğe dönüşünü engellemeye çalışacaktır.

ARKA SOKAKLAR 747. BÖLÜM İZLE

Arka Sokaklar'ın yeni bölümünü izlemek isteyenler, Kanal D ekranları ve kanalın resmi internet sitesi üzerinden bölüme ulaşabilir.