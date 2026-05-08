Arka Sokaklar 748. bölüm izle KANAL D | Arka Sokaklar son bölüm tek parça izle

Kanal D'nin efsane dizisi Arka Sokaklar, 748. bölümüyle bu cuma akşamı izleyiciyi yine ekran başına kilitlemeye hazırlanıyor. Birbirinden farklı hikayelerin iç içe geçtiği yeni bölümde ekip, hem sokaktaki suçlularla hem de kişisel krizlerle mücadele ediyor.

Şizofreni hastası Burak, ilaçlarını düzenli kullanmayı bırakınca ailesine karşı kontrolsüz bir şiddet uygulamaya başlar. Bu durumun en acı mağdurlarından biri ise maalesef Dr. Seval olur. Burak'ın yarattığı dehşet, hastanede ve mahallede büyük bir paniğe yol açar.

Dizinin renkli karakteri Nazike, girdiği lavaş işinde beklenmedik bir başarı yakalar. Ancak bu başarı, bölgedeki "lavaş mafyasının" radarına girmesine neden olur. Nazike’nin başı bu kez hiç ummadığı kadar büyük bir beladadır.

Ailesinin hayatını kurtarmak için riskli bir operasyonda görev alan Ali, eski mesleği olan polisliğe geri dönmek için gün saymaktadır. Ancak Ali’nin önündeki en büyük engel olan Fevzi, işleri zorlaştırmak için elinden geleni yapacaktır. Ali'nin üniformasına kavuşup kavuşamayacağı merak konusu.

Eski eşi tarafından sürekli rahatsız edilen ve tehdit edilen Tuğba'nın yardım çığlığına Rıza Baba ve ekibi yetişir. Ekip, Tuğba'yı kurtarmak için geniş çaplı bir operasyon başlatır.

Arka Sokaklar son bölüm nasıl izlenir? Arka Sokaklar 748. bölümü canlı olarak Kanal D ekranlarından takip edebilirsiniz.