Arka Sokaklar 750. bölüm izle KANAL D | Arka Sokaklar son bölüm tek parça izle

Arka Sokaklar, yeni bölümüyle izleyici karşısına çıkıyor. Polisiye dizinin 750. bölümünde yaşanacak gelişmeler dizinin takipçileri tarafından merak ediliyor.

ARKA SOKAKLAR 750. BÖLÜM NE ZAMAN?

Arka Sokaklar’ın yeni bölümü 22 Mayıs Cuma akşamı ekranlara gelecek. Dizinin yeni bölümü saat 20.00’de başlayacak.

ARKA SOKAKLAR 750. BÖLÜM NEREDEN İZLENİR?

Diziyi Kanal D’nin televizyon yayınının yanı sıra resmi dijital platformları üzerinden takip etmek mümkün olacak.

ARKA SOKAKLAR 750. BÖLÜM CANLI İZLE

Yeni bölümü canlı izlemek isteyen seyirciler Kanal D ekranlarından ve kanalın resmi internet sitesi üzerinden yayına ulaşabilecek.

ARKA SOKAKLAR 750. BÖLÜM ÖZETİ

Yeni bölümde Ali, Cevher’in adamı Devran’la karşı karşıya geliyor. Devran’ın elinden kurtulmayı başaran Ali, kısa süre sonra başka bir tuzağın içine düşüyor.

Devran’ın büyük bir tehlike oluşturduğunu fark eden ekip ise Ali’ye ulaşabilmek için harekete geçiyor. Devran’ın kuzeni üzerinden iz sürmeye çalışan ekip, kritik bir operasyon yürütüyor.

Öte yandan Devran’ın binlerce kişiyi etkileyebilecek tehlikeli bir plan hazırlığında olduğu ortaya çıkıyor.

Ali’den haber alamayan ekip, onu bulabilmek için Anadolu’yu karış karış dolaşmaya hazırlanıyor.