Arka Sokaklar Bu Akşam Var mı? 17 Nisan Kanal D Yayın Akışında Yeni Bölüm Görünüyor mu?

Kanal D ekranlarının uzun soluklu dizisi Arka Sokaklar'ın 746. yeni bölümü için nefesler tutuldu. Son günlerde yaşanan yayın akışı değişiklikleri nedeniyle izleyiciler, "Bugün Arka Sokaklar yayınlanacak mı?" sorusuna yanıt arıyor. İşte 17 Nisan 2026 Kanal D yayın akışı ve dizinin akıbeti.

Kanal D’nin fenomen yapımı Arka Sokaklar, bu akşam yeni bölümüyle izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Özellikle toplumsal olaylar nedeniyle bazı kanalların yayın akışında değişikliğe gitmesi üzerine dizinin takipçileri "Arka Sokaklar bu akşam var mı?" sorusunu gündeme getirdi. Edinilen bilgilere göre; Arka Sokaklar, herhangi bir aksaklık yaşanmaması durumunda bu akşam saat 20.00'de 746. bölümüyle ekrandaki yerini alacak.

Yayın Akışında Bir Değişiklik Var mı?

Kanal D tarafından paylaşılan güncel yayın akışına göre; dizinin yeni bölümü listelenmiş durumda. Kanal yönetimi, akışta bir değişiklik yapılması halinde güncel bilgiyi paylaşacağını bildirdi ancak şu anki plana göre dizi, ana haber bülteninin hemen ardından başlayacak.

17 Nisan 2026 Cuma Kanal D Yayın Akışı

Diziyi takip etmek isteyenler için Kanal D'nin bugünkü tam program listesi şu şekildedir:

07.00 – Küçük Ağa
09.00 – Neler Oluyor Hayatta?
11.00 – Yaprak Dökümü
14.00 – Gelinim Mutfakta
16.45 – Arka Sokaklar (Tekrar)
18.30 – Kanal D Ana Haber
20.00 – Arka Sokaklar (Yeni Bölüm - 746)
00.15 – Yerli Dizi
02.30 – Gelinim Mutfakta
05.00 – Zalim İstanbul

