Arka Sokaklar CANLI İZLE! Arka Sokaklar 720.Bölüm izle Full Tek Parça

720. bölümde, yerli ve milli füze savunma sistemi projesi merkezine oturuyor; mühendis Adem ve ailesi hedefte. Cevher, eski bir dostla geri dönüyor. Barış ise geçmişiyle yüzleşmek zorunda kalacak.

Kanal D’nin sevilen dizisi Arka Sokaklar’ın 720. bölümünde birçok dengesi değişecek olay kapıda. 

Adem Hoca, yerli ve milli füze savunma sistemi projesinin başındaki mühendis. Geçmişte uğradığı saldırı nedeniyle tekerlekli sandalye ile hayatına devam ediyor. 

Projenin sona yaklaşması, bazı kesimleri rahatsız ediyor. Bu sefer Adem Hoca’nın ailesi, planların gölgesinde hedef alınıyor. Ekip onları korumaya çalışırken, işin arkasında Cevher olduğu ortaya çıkıyor. 

Cevher yalnız da değil — yanında eski bir dostuyla birlikte geliyor. Bu ittifak, dengeleri alt üst edecek gelişmelere kapı aralıyor. 

Öte yandan Barış karakteri, geçmişiyle yüzleşmek zorunda bırakılacak. Yeni bölümde kişisel hesaplaşmalar da ön plana çıkacak. 

