Arka Sokaklar neden yok? Yeni bölüm tarihi açıklandı

Türkiye’nin en uzun soluklu polisiye dizilerinden Arka Sokaklar, 20 Mart Cuma akşamı yeni bölümüyle yayınlanmayacak. Dizinin yayın akışında yapılan değişiklik izleyiciler tarafından merak konusu oldu.

Kanal D yayın planına göre bu akşam saat 20.00’de dizinin yeni bölümü yerine “Şarkılar Bizi Söyler” programının tekrar bölümü ekranlara gelecek.

ARKA SOKAKLAR NEDEN YOK?

Dizinin bu hafta yayınlanmamasının nedeni olarak bayram tatili gösterildi. Bayram sürecinde çekim programlarının aksaması nedeniyle birçok yapım gibi Arka Sokaklar da kısa süreli ara verdi.

YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

Dizinin merakla beklenen 744. bölümü, 27 Mart 2026 Cuma akşamı Kanal D ekranlarında izleyiciyle buluşacak.

Kanal D’nin 20 Mart tarihli yayın akışında gün boyu farklı programlar yer alırken, dizinin tekrar bölümü ise gündüz kuşağında yayınlanacak.