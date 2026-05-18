Arsenal Burnley CANLI İZLE! Arsenal - Burnley maçı nereden izlenir, hangi kanalda?

İngiltere Premier Lig’de Arsenal ile Burnley kozlarını paylaşacak. Emirates Stadyumu’nda oynanacak mücadele öncesinde futbolseverler canlı yayın bilgilerini araştırmaya başladı.

ARSENAL - BURNLEY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Arsenal - Burnley mücadelesi 18 Mayıs 2026 Pazartesi günü saat 22.00’de başlayacak.

ARSENAL - BURNLEY MAÇI HANGİ KANALDA?

Arsenal - Burnley karşılaşması beIN Sports 3 ekranlarından canlı yayınlanacak.

ARSENAL - BURNLEY MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Premier Lig karşılaşması İngiltere’nin başkenti Londra’daki Emirates Stadyumu’nda oynanacak.

ARSENAL - BURNLEY MAÇI CANLI İZLE

Arsenal - Burnley maçını beIN Sports platformu üzerinden canlı olarak takip edebilirsiniz.