🔴 Arsenal - Manchester City canlı izle! Arsenal - Manchester City maçı hangi kanalda, saat kaçta?

Arsenal ile Manchester City, İngiltere Lig Kupası finalinde kozlarını paylaşacak. Kupayı kazanacak takımın belli olacağı mücadele futbolseverler tarafından yakından takip ediliyor.

CANLI YAYIN BİLGİSİ

Final karşılaşması, Wembley Stadyumu’nda oynanacak. Mücadele 22 Mart 2026 Pazar günü saat 19.30’da başlayacak. Karşılaşma Exxen üzerinden canlı olarak yayınlanacak.

MAÇ ÖNCESİ NOTLAR

Arsenal, turnuvada son 16 turunda Brighton’ı, çeyrek finalde Crystal Palace’ı ve yarı finalde Chelsea’yi eleyerek finale yükseldi. Manchester City ise Swansea City, Brentford ve Newcastle United’ı geçerek final biletini aldı.

İki ekip bu sezon ligde Arsenal’in sahasında karşı karşıya gelirken, mücadele 1-1 eşitlikle sona erdi.

İLK 11’LER

Arsenal: Kepa, White, Saliba, Gabriel, Hincapie, Zubimendi, Rice, Saka, Havertz, Trossard, Gyökeres

Manchester City: Trafford, Nunes, Khusanov, Ake, O’Reilly, Rodri, Bernardo, Semenyo, Cherki, Doku, Haaland

Final mücadelesi, kupanın sahibini belirleyecek.