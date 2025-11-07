Aşk ve Gözyaşı 7. bölüm izle | ATV Aşk ve Gözyaşı son bölüm full HD tek parça dizi izle

ATV’nin sevilen dizisi Aşk ve Gözyaşı 7. bölümüyle izleyiciyi ekranlarda!

Aşk ve Gözyaşı 7. bölüm

Selim, Meyra’nın kardeşi Harun’u korumak için mahkemede gerçeği sakladığını öğrenir. Bu gerçek, aralarındaki güveni yıkar.

Aşk ve Gözyaşı 7. bölüm

Meyra’nın ailesi dağılırken Selim’in içinde aşk ve öfke birbirine karışır. Buna rağmen Selim, Harun’un suçunu polise bildirmez. 

Aşk ve Gözyaşı 7. bölüm

Meyra ve Selim’in yolları ayrılmış görünse de, aralarındaki duygusal bağ yeniden alevlenir. Harun’un vicdan azabı ve kaçışı trajik bir zinciri başlatır.

Aşk ve Gözyaşı 7. bölüm

7. BÖLÜM İZLEME LİNKİ

Aşk ve Gözyaşı 7. bölüm

https://www.atv.com.tr/ 

