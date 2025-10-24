Aşk ve Gözyaşı bu hafta yayınlanmayacak! Yeni bölüm neden yok, dizi final mi yaptı?

ATV ekranlarının yeni dizisi Aşk ve Gözyaşı bu hafta ekranlarda yer almayacak. Hande Erçel ve Barış Arduç’un başrollerinde yer aldığı dizi, yeni sezonun dikkat çeken yapımları arasında bulunuyordu.

Cuma akşamlarının yeni dizisi Aşk ve Gözyaşı için gözler bu akşama çevrilmişti. Ancak dizinin yeni bölüm tanıtımının ekrana gelmemesi ve bu akşam yayında olmaması izleyicilerin dikkatini çekti.

Yapım ekibinden edinilen bilgilere göre dizinin çekimlerine kısa süreli bir ara verildi.

SENARİST AYRILIĞI KRİZE NEDEN OLDU

Aşk ve Gözyaşı dizisinin senaristi Dilara Pamuk, üçüncü bölümün ardından projeden ayrıldı. Bu gelişmenin ardından senaryo tarafında kriz yaşandığı öğrenildi.

Dizinin son iki bölümü geçici bir senaryo ekibi tarafından kaleme alındı. Yeni senarist kadrosunun belirlenmesi ve hikâyedeki revizyonların tamamlanması amacıyla sete kısa süreli ara verildi.

Bu nedenle dizinin yeni bölümü bu hafta ATV yayın akışında yer almadı.

24 Ekim 2025 Cuma akşamı ATV yayın akışında Aşk ve Gözyaşı dizisinin özel bölümü bulunuyor.