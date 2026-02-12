Atletico Madrid - Barcelona maçı canlı izle! Saat kaçta, hangi kanalda? Canlı maç yayını
Copa del Rey yarı finalinde dev randevu bu akşam Madrid’de oynanacak. Atletico Madrid ile Barcelona’nın karşı karşıya geleceği maçın yayın bilgileri netleşti, ilk 11’ler açıklandı. Mücadele öncesi dikkat çeken ayrıntılar ise futbolseverleri ekran başına kilitleyecek.
İspanya Kral Kupası’nda yarı final heyecanı bu akşam Atletico Madrid ile Barcelona arasında oynanacak ilk maçla başlıyor. İki ayaklı eşleşmenin ilk randevusu, Madrid’de Riyadh Air Metropolitano’da oynanacak.
Karşılaşma 12 Şubat 2026 Perşembe saat 23.00’te başlayacak. Mücadele öncesinde yayın bilgileri ve maç kadroları futbolseverler tarafından yoğun şekilde araştırılıyor.
ATLETİCO MADRİD - BARCELONA MAÇI HANGİ KANALDA?
Atletico Madrid ile Barcelona arasındaki Copa del Rey yarı final ilk maçı Türkiye’de S Sport Plus üzerinden canlı yayınlanacak.
Karşılaşma şifresiz bir kanalda yayınlanmayacak.
S Sport Plus, La Liga ve Copa del Rey organizasyonlarının Türkiye yayın haklarını elinde bulunduruyor.
MAÇI VEREN YABANCI KANALLAR
Atletico Madrid - Barcelona maçını veren bazı yabancı kanallar şu şekilde sıralandı:
Almanya: DAZN
BAE: MBC Masr 2
Danimarka: MBC Masr 2
Hırvatistan: Arena Sport 3 HR
İspanya: M+ LaLiga TV
ATLETİCO MADRİD - BARCELONA MAÇ KADROSU (İLK 11)
Mücadele öncesinde her iki takımın ilk 11’i açıklandı.
Atletico Madrid 11: Musso, Ruggeri, Hancko, Pubill, Molina, Lookman, Koke, Llorente, Simeone, Alvarez, Griezmann
Barcelona 11: Joan Garcia, Balde, Eric Garcia, Cubarsi, Kounde, Lopez, de Jong, Casado, Olmo, Lamina Yamal, Torres
RÖVANŞ TARİHİ DE BELLİ OLDU
Yarı final eşleşmesinin ikinci ayağı 3 Mart 2026 tarihinde Spotify Camp Nou’da oynanacak.
Final karşılaşması ise Nisan ayı sonunda La Cartuja Stadyumu’nda tek maç üzerinden yapılacak.