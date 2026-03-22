🔴 Atletico Madrid - Real Madrid canlı izle! Atletico Madrid - Real Madrid maçı hangi kanalda, saat kaçta?

La Liga’da Madrid derbisi sahne alıyor. Real Madrid ile Atletico Madrid’in karşı karşıya geleceği kritik maçın yayın saati ve kadrolar netleşti.

Real Madrid ile Atletico Madrid, La Liga’nın 28. haftasında karşı karşıya geliyor. Şampiyonluk yarışını doğrudan etkileyen mücadele futbolseverler tarafından yakından takip ediliyor.

LİGDE SON DURUM

Real Madrid ligde 66 puanla ikinci sırada yer alırken, Atletico Madrid üst sıralardaki yerini korumak için sahaya çıkıyor. Madrid derbisi, şampiyonluk yarışı açısından kritik önem taşıyor.

ARDA GÜLER İLK 11’DE Mİ?

Arda Güler’in derbiye ilk 11’de başlaması bekleniyor. İspanyol basınında yer alan bilgilere göre teknik heyetin genç oyuncuya ilk 11’de görev vermesi öngörülüyor.

İLK 11’LER

Real Madrid: Lunin, Carvajal, Rüdiger, Huijsen, Fran Garcia, Valverde, Thiago, Tchouameni, Arda Güler, Brahim, Vini Jr.

Atletico Madrid: Musso, Ruggeri, M. Llorente, Hancko, Le Normand, Johnny, Koke, Giuliano, Griezmann, J. Alvarez, Lookman

EKSİKLER

Real Madrid’de Courtois, Bellingham, Rodrygo, Alaba, Mendy, Ceballos ve Militão sakatlıkları nedeniyle kadroda yer almıyor.

Atletico Madrid’de ise Oblak, Mendoza ve Le Normand sakatlıkları sebebiyle forma giyemeyecek.

CANLI YAYIN BİLGİSİ

Karşılaşma 22 Mart 2026 Pazar günü saat 23.00’te Santiago Bernabeu Stadyumu’nda oynanacak. Mücadele S Sport Plusüzerinden canlı yayınlanacak.

