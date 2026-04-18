🔴 Atletico Madrid - Real Sociedad canlı izle! Atletico Madrid - Real Sociedad maçı hangi kanalda, saat kaçta?

İspanya futbolunun en prestijli organizasyonlarından biri olan Kral Kupası'nda final heyecanı yaşanıyor. Atletico Madrid ile Real Sociedad, kupayı müzesine götürmek için Estadio de La Cartuja'da kozlarını paylaşacak.

Atletico Madrid - Real Sociedad finali ne zaman, saat kaçta?

Copa del Rey final mücadelesi 18 Nisan Cumartesi günü (bugün) saat 22:00'de başlayacak. Zorlu karşılaşmada her iki takım da sezonu kupayla taçlandırmak için sahaya çıkacak.

Dev final hangi kanalda yayınlanacak?

Atletico Madrid - Real Sociedad final maçı Türkiye'de S Sport Plus ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. Futbolseverler, dijital platform üzerinden bu kritik müsabakayı şifresiz (üyelik dahilinde) takip edebilecek.

İki takımın da kupaya giden yolda sergilediği performansların ardından gözler bu akşamki büyük finale çevrildi. Kazanan taraf, İspanya Kral Kupası'nın 2026 yılı şampiyonu unvanını alacak.