Av. Faik Işık "Ordu nerede?" diyenlere ateş püskürdü

Ulusal Kanal'da yayınlanan Ana Haber'e konuk olan Avukat Faik Işık gündemle ilgili önemli değerlendirmelerde bulundu. Işık deprem bölgesinden yeni geldiğini belirterek bölgedeki gözlemlerini aktardı.

Ulusal Kanal'da yayınlanan Ana Haber'e konuk olan Avukat Faik Işık gündemle ilgili önemli değerlendirmelerde bulundu. Işık deprem bölgesinden yeni geldiğini belirterek bölgedeki gözlemlerini aktardı.

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