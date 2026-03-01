Aynı Yağmur Altında 4. bölüm izle ATV | Aynı Yağmur Altında son bölüm tek parça full HD izle

ATV’de ekrana gelen Aynı Yağmur Altında dizisinin 4. bölümü bu akşam saat 20.00’de yayınlanıyor. Yeni bölüm öncesi canlı izleme ekranı ve hikâyeye dair ayrıntılar netleşti.

Yayınlanma:

ATV’nin yeni yapımlarından Aynı Yağmur Altında, 1 Mart 2026 Pazar akşamı 4. bölümüyle izleyici karşısına çıkıyor. 

4. BÖLÜM CANLI İZLE

Dizinin yeni bölümünü ATV ekranlarından saat 20.00’de canlı olarak izlemek mümkün. Yayını kaçıran izleyiciler ise bölümün tamamına kanalın resmi internet sitesi ve dijital platformları üzerinden ulaşabiliyor.

Resmi izleme adresi:
https://www.atv.com.tr/ayni-yagmur-altinda 

YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Ali’nin cinayetle suçlanması Aydanlar evinde büyük bir sarsıntı yaratıyor. Baskı altında kalan Ali, izini kaybettirmek için riskli bir hamle yapıyor.

Koray, Dilan üzerinden Rosa ile Ali arasındaki bağa dair önemli bir ipucuna ulaşıyor. Bu gelişme, dengeleri değiştirecek bir sürecin kapısını aralıyor.

Rosa ise Ali’yi hayatından tamamen çıkarmaya çalışırken kendisini büyük bir yalanın ortasında buluyor. Ali’nin Rosa’ya duyduğu öfke, onu geri dönüşü zor bir kararın eşiğine getiriyor.

