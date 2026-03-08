Aynı Yağmur Altında 5. bölüm izle ATV | Aynı Yağmur Altında son bölüm tek parça full HD izle

ATV’nin yeni dizilerinden Aynı Yağmur Altında, yeni bölümüyle izleyici karşısına çıkıyor. Dizinin 5. bölümünde yaşanan gelişmeler hem aile içinde hem de karakterler arasında büyük krizlere yol açıyor.

5. BÖLÜM ÖZETİ

Ali ve Beliz’in nikâhı sırasında Rosa’nın aniden fenalaşıp bayılması geceyi gölgeler. Hastaneye kaldırılan Rosa hakkında Fazilet’in “hamile” demesi aile içinde büyük bir şaşkınlığa neden olur. Ancak kısa süre sonra gerçek ortaya çıkar. Rosa hamile değildir; Ali’nin kendisinden uzaklaşması için böyle bir yalan söylemiştir.

Koray’ın baskısı üzerine Rosa, bayılmasının gerçek sebebini açıklamak zorunda kalır. Rosa’nın beyninde anevrizma vardır ve bu hastalık hayatını ciddi şekilde tehdit etmektedir. Bu gerçeği öğrenen Koray, Rosa’yı iyileştirmek için elinden geleni yapacağına söz verir ve hastalığın gizli kalmasına yardım eder.

Öte yandan Merve, Yiğit’in ortaya attığı bir iddia yüzünden ailesiyle büyük bir kriz yaşar. Faik’in duydukları Merve’yi evde zor bir durumun içine sokar. Bu süreçte Merve’ye en büyük destek ise halası Fazilet’ten gelir.

Rosa’nın annesi Diana ise yıllardır öldüğü sanılan Rosa’nın babasını İstanbul’da gördüğünü söyleyerek herkesi şaşkına çevirir. Bu açıklama aile içinde yeni bir gerilim yaratır.

Ali ile Rosa arasında bir ilişki olduğundan şüphelenen Beliz, öfkesine yenik düşer. Rosa’yı zorla arabaya bindirip konaktan uzaklaştıran Beliz’in bu hamlesi Rosa’yı ölümle burun buruna getirir. Ali ve Koray ise Rosa’yı kurtarmak için zamanla yarışır.

Yeni bölümde Beliz’in Rosa hakkındaki gerçekleri öğrenip öğrenmeyeceği ve Ali ile Rosa arasındaki sırların açığa çıkıp çıkmayacağı merak konusu olur. Dizide herkesin hayatını değiştirecek gerçeklerin gün yüzüne çıkması bekleniyor.

AYNI YAĞMURUN ALTINDA 5. BÖLÜM İZLE

Aynı Yağmur Altında dizisinin son bölümünü izlemek isteyenler, ATV’nin resmi yayın platformları üzerinden 5. bölümü tek parça ve full HD olarak izleyebilir.

https://www.atv.com.tr/