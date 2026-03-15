Aynı Yağmur Altında 6 bölüm izle ATV | Aynı Yağmur Altında son bölüm tek parça izle

ATV’nin ilgi gören dizilerinden Aynı Yağmur Altında, yeni bölümüyle izleyiciyle buluşuyor. Her bölümde artan gerilim ve karakterler arasındaki gelişmeler dizinin hikayesini daha da derinleştiriyor.

Dizinin takipçileri, Aynı Yağmur Altında 6. bölümde yaşanacak gelişmeleri ve yeni bölüm sahnelerini merak ediyor.

AYNI YAĞMUR ALTINDA YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Ali’nin Karanoğlu konağına taşınması, onu ve Rosa’yı aynı çatı altında yaşamaya mecbur bırakır. Bu zoraki yakınlık Ali’nin şüphelerini artırır. Ali sonunda Rosa’nın hamile olmadığını ve bayılmalarının sebebinin ciddi bir hastalık olduğunu öğrenir.

Koray’ın bu durumu bir koz olarak kullanarak Rosa’yı kendine mecbur bıraktığı gerçeği de ortaya çıkar.

Aydanlar cephesinde ise Merve’nin Yiğit ile çekilmiş bir fotoğrafının ortaya çıkması aile içinde büyük tepkiye neden olur. Faik’in kararıyla okuldan alınan Merve, halası Fazilet’in tüm itirazlarına rağmen sevmediği bir adamla evlendirilmeye zorlanır.

Ali ise Rosa’nın babasından öğrendiği sarsıcı gerçek sonrası Umur Karanoğlu’nun karşısına çıkar. Ali’nin sözleri karşısında öfkesine hakim olamayan Umur, ona tokat atmak için elini kaldırır.

Ali, halası Fazilet’in çalınan bebeği ve yaşananlar için Umur’a karşı sert bir hesaplaşma başlatır. Ancak her şeyden habersiz olan Koray’ın bu gerçekle yüzleşip yüzleşmeyeceği merak konusu olur.

ATV’nin pazar akşamları ekrana gelen dizisi Aynı Yağmur Altında, bu akşam 6. bölümüyle izleyici karşısına çıkıyor.

