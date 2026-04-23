Babacan'dan ezber bozan çıkış: ''ABD eski ABD değil, söylediklerinin kıymeti yok''

Demokrasi ve Atılım (DEVA) Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Ulusal Kanal'da yayınlanan "Liderler Özel" programında Ulusal Kanal Ankara Temsilcisi Adnan Türkkan ve Aydınlık Gazetesi Ankara Haber Müdürü Aykut Diş'in sorularını yanıtladı.

"AMERİKA ESKİ AMERİKA DEĞİL, SÖYLEDİKLERİNİN İTİBARI YOK"

Babacan, ABD'den yapılan açıklamaların artık uluslararası arenada bir değer taşımadığını ve Amerika'nın tutarsız politikalar izlediğini belirterek, "Amerika'dan yapılan açıklamaların çok bir kıymeti yok. Bugün Amerika eski Amerika değil. Söylediklerinin bir değeri yok, bir itibarı yok. Bugün bunu söylüyorlar, yarın tam tersini yapabiliyorlar. Bir müzakere masası var gibi davranıyorlar." ifadelerini kullandı.

İTİBAR KAYBI TRUMP İLE BAŞLADI, BİDEN İLE ZİRVE YAPTI

ABD'nin dünyadaki ağırlığının ve gücünün azalıp azalmadığı yönündeki soru üzerine Babacan, bu durumun Donald Trump'ın ilk başkanlık döneminde başladığına dikkat çekti. Süreci hukuksuzluk ve kural tanımazlıkla açıklayan DEVA Partisi lideri, "Trump'ın ilk döneminde Amerika'nın itibar kaybı başladı. Çünkü hukuksuzluk yapıyor. Kural tanımıyor, yalan söylüyor. Doğruyu konuşmayınca itibarı olmaz. Arkadan bir Biden dönemi geldi. Biden dönemi de çok zayıf bir dönemdi. Zayıf bir başkan. Kendisi zaten fiziksel olarak zayıf, muhakemesi zayıf." şeklinde konuştu.

"GÜVENİLİR OLMAK ASKERİ GÜÇTEN VE PARADAN KIYMETLİDİR"

İtibar kaybının uluslararası ilişkilerdeki "yumuşak güç" (soft power) eksikliği anlamına geldiğini anlatan Babacan, güvenilir bir muhatap olmanın askeri ve ekonomik güçten daha değerli olduğunu vurguladı. Türkiye'nin geçmişte bu güvenilirliği sağlayarak dünyada başarılarla anıldığını ancak şu anki durumun farklı olduğunu ifade eden Babacan, "İtibar kaybı, soft power dediğimiz sözün gücünün bitmesi demektir. Ekonomik güç de askeri güç de zaten ölçülebilir bir güçtür. Uluslararası ilişkilerde bizim en çok önem verdiğimiz sözün gücüdür, itibarın getirdiği kuvvettir. Çünkü itibar yeri gelir paradan da, yeri gelir askeri güçten de daha fazla sonuç alır. Güvenilir bir muhatap olmanın verdiği güç bazen askeri güçten de paradan da çok daha kıymetlidir. Biz bunu yaşadık yıllarca ve bunun etkisiyle Türkiye gerçekten bütün dünyada başarılarla anılır bir ülke haline geldi bir dönem. Şu anda maalesef durum farklı. Dolayısıyla Amerika'nın şu anda yaşadığı ciddi bir itibar ve güven kaybıdır. Söze güven yok. Bugün onu söylerler, yarın başka bir şey yaparlar. 'Müzakere masası' diyorlar, daha masa ortadayken bombalar atılmaya başlanıyor. Dolayısıyla güven yok." dedi.

İRAN KÖKLÜ BİR MEDENİYET, AMERİKA'NIN TARİHİ YOK

Amerika'nın köklü bir tarihi olmadığını belirten Babacan, "Burada tabii İran'ın o devlet geleneği var. İran kadim bir medeniyet, binlerce yıldır var olan bir medeniyet. Amerika'nın tarihi çok gerilere gitmiyor. Zaten kıtanın bulunuşu bundan beş yüz elli sene önce. Kıta yeni keşfedilmiş, bırakın medeniyet falan filan. Öyle bir kök yok, tarih yok. Ama İran köklü medeniyet." değerlendirmesinde bulundu.

ÜST DÜZEY ÖLÜMLERE RAĞMEN DEVLET SİSTEMİ ÇALIŞIYOR

İran'ın kriz anlarında gösterdiği reaksiyonu yakından takip ettiğini belirten Babacan, ülkede yaşanan üst düzey can kayıplarına rağmen devlet bütünlüğünün korunduğuna dikkat çekti. Babacan süreci şu sözlerle özetledi: "İran'ın devlet refleksi, mesela ben çok yakın takip ediyorum. Dışişleri Bakanı'ndan, Devrim Muhafızlarından, cumhurbaşkanından gelen açıklamalar... O kadar üst düzey yöneticilerin hayatını kaybetmesine rağmen, pek çok siyasetçi hayatını kaybetti. Larijani başta olmak üzere değil mi? O da benim yakından tanıdığım bir insandı. İlk müzakere döneminde meclis başkanıydı Larijani. Rehber öldü, Larijani öldü. Pek çok üst düzey komutan öldü. Buna rağmen devlet bütünlüğünün korunuyor olması ve devlet sisteminin çalışıyor olması... Bütün bu savaş boyuncaki tepkilere bakıyorum. 'İran'daki devlet refleksi mi güçlü, yoksa Amerika'da mı?' derseniz; burada İran'da gerçek anlamda bir devlet refleksinden bahsediyoruz."