Bahar 54. bölüm izle! Show TV Bahar son bölüm full HD tek parça

Bahar 54. bölüm
Show TV'nin sevilen dizisi Bahar, 14 Ekim 2025 Salı akşamı yayınlanan 54. bölümüyle ekranlardaydı.
Seren’in büyük yüzleşmesinden sonra Bahar, oğlu için üzülse de onun yanında kalmaya karar verir. Ancak bu karar, Bahar’ı yeni bir açmaza sürükler.
Hastanedeki gelişmeler gizemini korurken, Harun, Maral ve Uras’ın durumunu saklamaya çalışır. Maral’la arasında artık sadece hoca–asistan ilişkisi yoktur.
Uras, Seren’e kendini affettirmeye çalışırken Bahar’dan destek bekler. Bahar ise kalbinden geçenle vicdanı arasında zorlu bir tercih yapmak zorundadır.
Bahar dizisinin 54. bölümü, 14 Ekim Salı akşamı saat 20.00’de Show TV ekranlarında izleyiciyle buluştu.
