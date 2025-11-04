Bahar 57. Bölüm Full İzle! Show TV Bahar son bölüm tek parça izle

Show TV’nin fenomen dizisi Bahar’ın 57. bölümü 4 Kasım 2025 Salı akşamı ekranlara geldi.

Dizinin yeni bölümü (son bölüm) internete yüklendi. Bahar 57. bölümü tek parça full izleme linki haberimizde yer alıyor.

Bahar dizisinin son bölümünde, Umay ve Parla’nın saldırıya uğraması herkesi derinden etkiliyor. Ancak iki genç kız, o gece yaşananları kimseyle paylaşmıyor. Bahar, kızı için endişelenirken bir şeyler saklandığından şüpheleniyor.

Umay’ın kendisine tepki göstermesi Bahar’ı daha da tedirgin ederken, Bahar gerçeği öğrenmekte kararlı. Bu konuda en büyük desteği ise Harun’dan görüyor.

Bu sırada Maral ve Naz, sinsi bir planın peşindedir. İkili planlarını uygulamaya koyarken, Çağlar’ın Naz’ın sırrını açığa çıkarabileceğinden habersizdirler. Bahar ise sonunda kuşkularında haklı olduğunu anlar; fakat öğreneceği gerçek, kızının büyük bir belanın içinde olduğunu gösterecektir.

Üstelik bu olay yalnızca Umay ve Parla’yı değil, Bahar, Rengin ve Uras’ı da etkileyecek. Herkesin hayatını altüst edecek olaylar zinciri başlar. Bahar, gerçeği zamanında öğrenip kızları kurtarabilecek midir?

