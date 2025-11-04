Bahar 57. Bölüm Full İzle! Show TV Bahar son bölüm tek parça izle

Show TV’nin sevilen dizisi Bahar’ın 57. bölümü yayınlandı. Yeni bölümü kaçıranlar için Bahar son bölümü tek parça full izleme linki haberimizde. Bahar 57. bölümde Umay ve Parla’nın yaşadığı olaylar herkesi sarsıyor.

Ebru Gül Müezzinoğlu Ebru Gül Müezzinoğlu
Bahar 57. Bölüm Full İzle! Show TV Bahar son bölüm tek parça izle
Yayınlanma:

Show TV’nin fenomen dizisi Bahar’ın 57. bölümü 4 Kasım 2025 Salı akşamı ekranlara geldi.
Dizinin yeni bölümü (son bölüm) internete yüklendi. Bahar 57. bölümü tek parça full izleme linki haberimizde yer alıyor.

Bahar dizisinin son bölümünde, Umay ve Parla’nın saldırıya uğraması herkesi derinden etkiliyor. Ancak iki genç kız, o gece yaşananları kimseyle paylaşmıyor. Bahar, kızı için endişelenirken bir şeyler saklandığından şüpheleniyor.
Umay’ın kendisine tepki göstermesi Bahar’ı daha da tedirgin ederken, Bahar gerçeği öğrenmekte kararlı. Bu konuda en büyük desteği ise Harun’dan görüyor.

Bu sırada Maral ve Naz, sinsi bir planın peşindedir. İkili planlarını uygulamaya koyarken, Çağlar’ın Naz’ın sırrını açığa çıkarabileceğinden habersizdirler. Bahar ise sonunda kuşkularında haklı olduğunu anlar; fakat öğreneceği gerçek, kızının büyük bir belanın içinde olduğunu gösterecektir.

Üstelik bu olay yalnızca Umay ve Parla’yı değil, Bahar, Rengin ve Uras’ı da etkileyecek. Herkesin hayatını altüst edecek olaylar zinciri başlar. Bahar, gerçeği zamanında öğrenip kızları kurtarabilecek midir?

BAHAR SON BÖLÜM İZLE

Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı: Kim başkan olmak istiyorsa buyursun çıksınBeşiktaş Başkanı Serdal Adalı: Kim başkan olmak istiyorsa buyursun çıksınSpor
Ferdi Zeyrek’in ölümüne ilişkin iddianame tamamlandı! 10 kişiye 15 yıla kadar hapis istemiFerdi Zeyrek’in ölümüne ilişkin iddianame tamamlandı! 10 kişiye 15 yıla kadar hapis istemiGündem
bahar Show TV izle
Günün Manşetleri
Bahçeli’nin açıklaması sonrası Demirtaş’tan mektup
1000 İsrailli turist gemide mahsur kaldı
TİM Başkanı Gültepe'den asgari ücret açıklaması!
O öğretmenler ikinci yarıyılda 'en çok okunan yazar' olacak!
15 Kasım'dan sonra o ücret 17 bin lirayı aşacak!
MHP lideri Bahçeli, partisinin grup toplantısında konuştu
Jandarma'dan 7 ilde 8 suç örgütüne dev darbe
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar...
"45 farklı ülkede 2 bin 785 bursiyerimiz var!"
15 Aralık "Dünya Türk Dili Ailesi Günü" ilan edildi
Çok Okunanlar
Naci Görür’den Sındırgı için kritik uyarı Naci Görür’den Sındırgı için kritik uyarı
Sındırgı'da 'deprem fırtınası'! Sındırgı'da 'deprem fırtınası'!
Meteoroloji uyardı: Gök gürültülü sağanak geliyor! Meteoroloji uyardı: Gök gürültülü sağanak geliyor!
Parası bankada olanlar kazanıyor! Parası bankada olanlar kazanıyor!
Kıskanmak 8. bölüm canlı izle! Kıskanmak 8. bölüm canlı izle!