Bahar yeni bölüm tek parça full HD izle! Show TV Bahar 55. bölüm izle
Show TV’nin sevilen dizisi Bahar 55. bölümüyle izleyicinin karşısına çıktı. Yeni bölümde Bahar hem anne hem de hekim olarak en zor sınavını verirken, izleyiciler “Bahar son bölüm full izle” aramasına yöneldi. İşte detaylar...
Yayınlanma:
Bahar dizisinin 55. bölümünde Seren ve Aziz Uras arasındaki savaş artık geri dönülmez bir noktaya ulaşıyor. Bu çatışmanın yankıları hastanedeki herkesi derinden etkiliyor.
Hem anne hem de hekim kimliğiyle büyük bir ikilem yaşayan Bahar, Naz’ın ölümle burun buruna geldiği sahnede hem vicdanıyla hem mesleğiyle yüzleşiyor.
Çağla, Harun’un Maral’la ilgili gizlediği sırrı öğreniyor. Bu sır sadece Çağla’yı değil, tüm hastanenin kaderini değiştiriyor.
4 4