Barcelona - Real Madrid canlı izle! Barcelona - Real Madrid maçı hangi kanalda, saat kaçta?

La Liga’da şampiyonluk yarışını doğrudan etkileyecek El Clasico’da Barcelona ile Real Madrid karşı karşıya geliyor. Barcelona’nın kazanması halinde şampiyonluğunu ilan edeceği dev mücadele TSİ 22.00’de başlayacak. İşte Barcelona - Real Madrid maçına dair tüm detaylar…

FC Barcelona ile Real Madrid CF, Avrupa futbolunun en büyük rekabetlerinden biri olan El Clasico’da yeniden karşı karşıya geliyor.

La Liga’nın 35. haftasında oynanacak mücadelede Barcelona kazanması halinde şampiyonluğunu ilan edecek. Dev karşılaşma futbolseverler tarafından büyük heyecanla bekleniyor.

BARCELONA - REAL MADRID MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Barcelona - Real Madrid maçı 10 Mayıs 2026 Pazar günü oynanacak. Spotify Camp Nou’da oynanacak mücadele TSİ 22.00’de başlayacak.

BARCELONA - REAL MADRID MAÇI CANLI İZLE

Karşılaşmanın Türkiye’de S Sport Plus ekranlarından canlı yayınlanması bekleniyor. 

İLK 11’LER BELLİ OLDU

Barcelona: Garcia, Eric, Cubarsi, Gerard, Cancelo, Pedri, Gavi, Rashford, Olmo, Fermin, Ferran.

Real Madrid: Courtois, Trent, Rüdiger, Huijsen, Garcia, Tchouameni, Bellingham, Camavinga, Diaz, Vinicius, Gonzalo.

FLICK’İN ACI KAYBI

Barcelona, teknik direktör Hansi Flick’in babasının hayatını kaybettiğini açıkladı. Kaybına rağmen Flick’in takımının başında sahaya çıkmasının beklendiği belirtildi.

MBAPPE KADRODA YER ALMADI

Kylian Mbappé, El Clasico kadrosunda yer almadı. Real Madrid’de sakatlıklar nedeniyle önemli eksikler dikkat çekiyor.

BARCELONA’DA HEDEF ŞAMPİYONLUK

Barcelona, sezonun en kritik maçına lider olarak çıkıyor. Hansi Flick yönetimindeki Katalan ekibi, La Liga’da 88 puanla zirvede yer alırken son 5 maçını da kazanmayı başardı.

Camp Nou’daki etkili performansıyla dikkat çeken Barcelona, El Clasico’dan puan çıkarması halinde şampiyonluğunu ilan etme fırsatı yakalayacak.

REAL MADRID’DE KRİZLER BİTMİYOR

Real Madrid ise ligde 77 puanla ikinci sırada bulunuyor. Takım içinde yaşanan problemler İspanya’da gündem olurken, Federico Valverde ile Aurelien Tchouameni arasında yaşanan kavganın soyunma odasında gerilime neden olduğu öne sürüldü.

Sakatlıklar nedeniyle sıkıntı yaşayan Madrid ekibinde Rodrygo, Dani Carvajal ve Eder Militao gibi önemli isimlerin eksikliği dikkat çekiyor.

ARDA GÜLER FORMA GİYEMEYECEK

Arda Güler de El Clasico’da forma giyemeyecek. Genç futbolcunun yaşadığı sakatlık nedeniyle sezonu kapattığı ve Dünya Kupası’nda milli takım formasıyla sahalara dönmesinin beklendiği belirtildi.

