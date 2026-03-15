🔴 Barcelona – Sevilla canlı izle! Barcelona – Sevilla maçı hangi kanalda, saat kaçta?

La Liga’nın 28. haftasında Barcelona ile Sevilla karşı karşıya geliyor. Camp Nou’da oynanacak mücadelede yayın bilgileri, saat ve muhtemel kadrolar merak ediliyor.

La Liga’nın 28. haftasında Barcelona sahasında Sevilla’yı ağırlıyor. Camp Nou’da oynanacak karşılaşma, iki takım için de kritik puan mücadelesine sahne olacak.

MAÇ SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Barcelona – Sevilla karşılaşması 15 Mart 2026 Pazar günü saat 18.15’te başlayacak. Mücadele S Sport Plus platformundan canlı olarak yayınlanacak. Karşılaşmayı hakem Juan Martinez Munuera yönetecek.

İKİ TAKIMDA SAKATLIK SORUNU

Barcelona’da Balde, Kounde, Frenkie de Jong, Pablo Gavi ve Andreas Christensen sakatlıkları nedeniyle forma giyemeyecek.

Sevilla’da ise Marcao, Fernandez ve Salas’ın durumunun maç saatinde netlik kazanması bekleniyor.

MUHTEMEL 11’LER

Barcelona:
J Garcia; Araujo, Cubarsi, E Garcia, Martin; Casado, Pedri; Yamal, Fermin, Raphinha; F Torres

Sevilla:
Vlachodimos; Azpilicueta, Nianzou, Gudelj, Salas; Juanlu, Agoume, Sow, Carmona; Adams, Romero

Barcelona ile Sevilla bugüne kadar 202 kez karşı karşıya geldi. Bu maçların 117’sini Barcelona kazanırken, Sevilla 46 galibiyet elde etti. 39 karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı.

Rekabette Barcelona 424 gol atarken, Sevilla rakibine 248 golle karşılık verdi.

