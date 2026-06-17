Basketbolda dev final bu akşam! Beşiktaş GAİN - Fenerbahçe Beko maçı hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta? Şifresiz mi?
Beşiktaş GAİN ve Fenerbahçe Beko, şampiyonluk kupasını müzelerine götürmek için parkede kozlarını paylaşıyor. Peki Beşiktaş GAİN - Fenerbahçe Beko maçı hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta? Şifresiz mi?
Basketbol Süper Ligi final serisinde heyecan dorukta! Beşiktaş GAİN ile Fenerbahçe Beko arasında oynanacak dev final mücadelesinin tarihi, saati ve yayın kanalı taraftarların en çok merak ettiği konular arasında yer alıyor.
HEYECAN DORUKTA! ŞAMPİYON KİM OLACAK?
Şampiyonluk yolunda kritik öneme sahip karşılaşmaya dair tüm detaylar netleşti. Seride büyük heyecan devam ederken, üç galibiyete ulaşan ekip 2025-2026 sezonunun şampiyonu olacak. Bu nedenle oynanan her maç, kupaya giden yolda belirleyici önem taşıyor.
Beşiktaş GAİN ile Fenerbahçe Beko arasında oynanacak Basketbol Süper Ligi play-off final serisinin üçüncü maçı, bu akşam Sinan Erdem Spor Salonu’nda basketbolseverleri ekran başına kilitleyecek.
HAKEMLER BELLİ OLDU!
Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak bu dev müsabakada görev alacak hakem üçlüsü de açıklandı. Karşılaşmada hakem olarak Mehmet Serdar Ünal, Mehmet Şahin ve Ali Şakacı görev yapacak.
Beşiktaş GAİN - Fenerbançe Beko Maçı Ne Zaman, Saat Kaçta, Hangi Kanalda?
Maçın Tarihi: 17 Haziran Çarşamba (Bugün)
Maçın Saati: 20.00
Yayın Kanalı: beIN Sports Haber (Canlı)