🔴 Bayern Münih - Atalanta canlı izle! Bayern Münih - Atalanta maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Şampiyonlar Ligi’nde Bayern Münih ile Atalanta karşı karşıya geliyor. Kritik rövanş öncesi iki takımın ilk 11’leri açıklandı. İşte yayın bilgileri

Yayınlanma:

UEFA Şampiyonlar Ligi’nde çeyrek finale yükselecek takımlar netleşiyor. İlk maçta rakibini 6-1 gibi farklı bir skorla mağlup eden Bayern Münih, rövanşta sahasında Atalanta’yı konuk ediyor. Allianz Arena’da oynanan mücadelede Fransız hakem Benoit Bastien görev yapıyor.

ALMAN DEVİ AVANTAJLA SAHADA

İtalya’da oynanan ilk karşılaşmada Bayern Münih, rakibi karşısında üstün bir performans ortaya koydu. Michael Olise’nin öne çıktığı mücadelede Stanisic, Gnabry, Nicolas Jackson ve Jamal Musiala’nın golleriyle 6-1 kazanan Alman temsilcisi, tur kapısını araladı.

MAÇ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Bayern Münih – Atalanta rövanş maçı 18 Mart 2026 Çarşamba günü oynanıyor. TSİ 23.00’te başlayan karşılaşma tabii spor 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanıyor.

KADROLAR NETLEŞTİ

Bayern Münih’in ilk 11’i:
Urbig, Bischof, Diaz, Goretzka, Guerreiro, Kane, Karl, Kim Min-Jae, Pavlovic, Stanisic, Tah.

Atalanta’nın ilk 11’i:
Sportiello, Bellanova, Bernasconi, De Ketelaere, Ederson, Hien, Kossounou, Pasalic, Scalvini, Scamacca, Sulemana.

Bayern Münih ilk maçtan aldığı skor avantajını koruyarak çeyrek finale yükselmeyi hedeflerken, Atalanta deplasmanda zoru başarmaya çalışıyor.

Liverpool - Galatasaray: İlk 11'ler belli olduLiverpool - Galatasaray: İlk 11'ler belli olduSpor
Yarın elektrik kesintisi 6 saat sürecek: Kesinti listesi açıklandıYarın elektrik kesintisi 6 saat sürecek: Kesinti listesi açıklandıYurt
