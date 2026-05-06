🔴 Bayern Münih – PSG canlı izle! Bayern Münih – PSG maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Şampiyonlar Ligi yarı final rövanşında Bayern Münih ile PSG karşı karşıya geliyor. 6 Mayıs 2026 akşamı oynanacak canlı izleme seçenekleri netleşti...

UEFA Şampiyonlar Ligi yarı final rövanşında Bayern Münih ile Paris Saint-Germain karşı karşıya geliyor. İlk maçta sahadan 5-4 galip ayrılan PSG, avantajını koruyarak finale yükselmek isterken Bayern Münih sahasında tur arayacak.

İlk karşılaşmada iki takım arasında yüksek tempolu ve bol gollü bir mücadele yaşandı. PSG’nin 5-4 kazandığı maç sonrası rövanş öncesi dengeler tamamen açık kaldı.

BAYERN MÜNİH – PSG MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Bayern Münih – PSG Şampiyonlar Ligi yarı final rövanş maçı 6 Mayıs 2026 Çarşamba günü saat 22.00’de başlayacak.

BAYERN MÜNİH – PSG MAÇI HANGİ KANALDA?

Karşılaşma TRT 1 ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak. Mücadele televizyon yayınının yanı sıra kanalın dijital platformları üzerinden de takip edilebilecek.

Karşılaşma Almanya’da bulunan Allianz Arena’da oynanacak. Mücadeleyi Portekizli hakem Joao Pinheiro yönetecek.

BAYERN MÜNİH – PSG MUHTEMEL 11’LER

Bayern Münih: Neuer, Stanisic, Upamecano, Tah, Laimer, Kimmich, Pavlovic, Musiala, Olise, Diaz, Kane

PSG: Safonov, Zaire-Emery, Marquinhos, Pacho, Nuno Mendes, Vitinha, Joao Neves, Ruiz, Doue, Kvaratskhelia, Dembele

İKİ TAKIMIN HEDEFİ FİNAL

Bayern Münih, Avrupa’nın en büyük kupasında 12. kez finale çıkmayı hedefliyor. Alman ekibi daha önce oynadığı finallerde 6 kez kupayı kazandı. PSG ise üst üste ikinci, toplamda üçüncü finaline ulaşmak için sahaya çıkacak.

İki ekip daha önce 2020 yılında finalde karşı karşıya gelmiş, mücadeleyi Bayern Münih kazanmıştı.

