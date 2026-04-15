🔴 Bayern Münih - Real Madrid canlı izle! Bayern Münih - Real Madrid maçı hangi kanalda, saat kaçta?

UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final rövanşında Bayern Münih ile Real Madrid karşı karşıya geliyor. İlk maçı 2-1 kazanan Bayern Münih, sahasında tur avantajını korumaya çalışıyor.

İspanyol devinde milli futbolcu Arda Güler mücadeleye ilk 11’de başladı. Genç oyuncunun bu kritik maçta forma giymesi Türk futbolseverler açısından dikkat çekti.

Karşılaşma 22.00’de başladı ve tabii üzerinden canlı yayınlanıyor.

Bayern Münih’te Sven Ulreich, Lennart Karl, Cassiano Kiala, David Santos ve Wisdom Mike sakatlıkları nedeniyle kadroda yer almadı. Teknik heyet, eksiklere rağmen ideal 11’e yakın bir kadroyla sahaya çıktı.

İLK 11’LER

Bayern Münih: Neuer, Stanisic, Upamecano, Tah, Laimer, Kimmich, Pavlovic, Olise, Gnabry, Diaz, Kane.

Real Madrid: Lunin, Trent, Militao, Rüdiger, Mendy, Brahim, Bellingham, Valverde, Arda, Vinicius, Mbappe.