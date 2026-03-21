🔴 Bayern Münih - Union Berlin canlı izle! Bayern Münih - Union Berlin maçı hangi kanalda, saat kaçta?

Bundesliga’da zirve yarışını yakından ilgilendiren mücadelede Bayern Münih, sahasında Union Berlin’i ağırlıyor. Karşılaşmanın saati, yayın kanalı ve detaylar netleşti.

🔴 Bayern Münih - Union Berlin canlı izle! Bayern Münih - Union Berlin maçı hangi kanalda, saat kaçta?
Almanya Bundesliga’da haftanın dikkat çeken karşılaşmalarından biri bugün oynanıyor. Liderlik yarışında avantajını korumak isteyen Bayern Münih, Allianz Arena’da Union Berlin’i konuk ediyor. Zorlu mücadele öncesi futbolseverler maçın saatini ve yayın bilgilerini araştırıyor.

MAÇ SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Karşılaşma 21 Mart 2026 Cumartesi günü saat 17:30’da başlayacak. Mücadele beIN Sports 4 ekranlarından canlı yayınlanacak. 

CANLI NEREDEN İZLENİR?

Tivibu Spor 2 ve S Sport Plus platformlarında da karşılaşma izlenebilecek.

TAKIMLARIN DURUMU

Bayern Münih, eksik kadrosuna rağmen sahasında kazanarak zirvedeki yerini sağlamlaştırmak istiyor. Hafta içi yoğun maç temposu yaşayan ekip, taraftarı önünde hata yapmamayı hedefliyor.

Union Berlin, son haftadaki galibiyetin ardından moralli. Deplasmanda sürpriz arayan ekip, savunma güvenliğini ön planda tutarak kontra ataklarla sonuca gitmeyi planlıyor.

Mücadele Allianz Arena’da oynanacak.

MUHTEMEL 11’LER

Bayern Münih’in muhtemel 11’i: Urbig, Laimer, Upamecano, Kim, Bischof, Kimmich, Goretzka, Olise, Karl, Gnabry, Kane

Union Berlin’in muhtemel 11’i: Ronnow, Doekhi, Querfeld, Nsoki, Trimmel, Haberer, Khedira, Kemlein, Kohn, Ilic, Ansah

İstanbul'da sular kesiliyor! İSKİ'den 'planlı kesinti' alarmı! O ilçeler hazır olsunİstanbul'da sular kesiliyor! İSKİ'den 'planlı kesinti' alarmı! O ilçeler hazır olsunYurt
Günün Manşetleri
Türksat ve AA’dan Ulusal Kanal yayınını kesme bildirimi
Öcalan ailesi ve avukatlarıyla görüştü
29 ilde 139 şüpheli yakalandı
İstanbul'da bayramın ilk günü geniş çaplı denetim
Türkiye’de İHA pilotluğu başvurularında yüzde 236 artış
"Türkiye ve Umman saldırıları İsrail'in hilesidir"
'Siyonist-Amerikan fitnesinden kurtuluşa tanıklık edeceğiz'
36 ilaç daha SGK geri ödeme listesine alındı
Emniyet Kanunu güncelleniyor, sınırlar yakın takipte
5'i çocuk 6 kişi hayatını kaybetti
Çok Okunanlar
Hangi banka ne kadar faiz veriyor? Hangi banka ne kadar faiz veriyor?
Altın fiyatlarında son durum Altın fiyatlarında son durum
Futbolcu Kubilay Kaan Kundakçı cinayetinin faili belli oldu Futbolcu Kubilay Kaan Kundakçı cinayetinin faili belli oldu
BİM'de haftanın indirimli ürünleri BİM'de haftanın indirimli ürünleri
Bugün hava nasıl olacak? Bugün hava nasıl olacak?