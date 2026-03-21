🔴 Bayern Münih - Union Berlin canlı izle! Bayern Münih - Union Berlin maçı hangi kanalda, saat kaçta?

Almanya Bundesliga’da haftanın dikkat çeken karşılaşmalarından biri bugün oynanıyor. Liderlik yarışında avantajını korumak isteyen Bayern Münih, Allianz Arena’da Union Berlin’i konuk ediyor. Zorlu mücadele öncesi futbolseverler maçın saatini ve yayın bilgilerini araştırıyor.

MAÇ SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Karşılaşma 21 Mart 2026 Cumartesi günü saat 17:30’da başlayacak. Mücadele beIN Sports 4 ekranlarından canlı yayınlanacak.

CANLI NEREDEN İZLENİR?

Tivibu Spor 2 ve S Sport Plus platformlarında da karşılaşma izlenebilecek.

TAKIMLARIN DURUMU

Bayern Münih, eksik kadrosuna rağmen sahasında kazanarak zirvedeki yerini sağlamlaştırmak istiyor. Hafta içi yoğun maç temposu yaşayan ekip, taraftarı önünde hata yapmamayı hedefliyor.

Union Berlin, son haftadaki galibiyetin ardından moralli. Deplasmanda sürpriz arayan ekip, savunma güvenliğini ön planda tutarak kontra ataklarla sonuca gitmeyi planlıyor.

Mücadele Allianz Arena’da oynanacak.

MUHTEMEL 11’LER

Bayern Münih’in muhtemel 11’i: Urbig, Laimer, Upamecano, Kim, Bischof, Kimmich, Goretzka, Olise, Karl, Gnabry, Kane

Union Berlin’in muhtemel 11’i: Ronnow, Doekhi, Querfeld, Nsoki, Trimmel, Haberer, Khedira, Kemlein, Kohn, Ilic, Ansah