🔴 BEN LEMAN 10. BÖLÜM İZLE | NOW TV DİZİ İZLE

BEN LEMAN 10. BÖLÜM
Ben Leman 9. bölümü
Şahika, Demir’in kendisinden aradığı cevaplara giderek yaklaştığını fark eder. Bu durum onu öfkelendirir. Ancak bu öfke yalnızca Şahika ile sınırlı değildir. Leman da artık geri adım atmamakta, Demir’e karşı tüm gemileri yakmaya hazır görünmektedir.
Leman, gerçek suçluyu polise teslim etmeye kararlıdır. Tüm bu süreçten sonra Güzelköy’den çekip gitmek istemektedir. Onu buraya getiren acılar artık son bulmak üzeredir.
Ancak hiç hesapta olmayan acı bir olay yaşanır. Bu gelişme, Leman’ın kasabaya geliş amacını, geçmiş acılarını ve adalet arayışını tamamen gölgede bırakacak kadar ağırdır. Güzelköy’de dengeler bir kez daha değişir.
