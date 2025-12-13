Ben Leman 11. bölüm izle | NOW TV DİZİ İZLE

NOW ekranlarında izleyiciyle buluşan Ben Leman dizisinin 11. bölümü yayınlandı. Yeni bölümde Leman’ın vereceği kritik karar ve ortaya çıkan sırlar hikâyenin seyrini değiştirdi.

Ebru Gül Müezzinoğlu Ebru Gül Müezzinoğlu
Ben Leman 11. bölüm izle | NOW TV DİZİ İZLE
Yayınlanma: Güncellenme:

NOW TV’nin dikkat çeken dizilerinden Ben Leman’ın 11. bölümü, 13 Aralık 2025 Cumartesi akşamı izleyiciyle buluştu. Yeni bölümde yaşanan gelişmeler, dizinin takipçileri tarafından ilgiyle karşılandı.

Ben Leman’ın 11. bölümünde, adalet duygusu ile kardeşi arasında sıkışıp kalan Leman, kritik bir kararın eşiğine geldi. Ailesine karşı olan zaafı, onu daha büyük bir çıkmazın içine sürüklerken, kadınların olayın üstünü kapatmak için gösterdiği çaba Leman’ı o gün, o evde gerçekte neler yaşandığını sorgulamaya itti.

Güzelkoy’un karanlığı Leman’ı adeta içine çekerken, tutunabileceği tek kişi Demir oldu. Leman, Demir’e gerçeği söyleyip söylememe arasında kaldı.

Diğer yandan Mine’nin apar topar hastaneye kaldırılması Burak’ı derinden sarstı. Hastanede Burak’ı bekleyen kötü sürpriz ise DNA testinin, tüm aile bir aradayken ortaya çıkması oldu. Bu gelişme, Candan ailesi için yeni bir sınavın başlangıcı olarak dikkat çekti.

Herkesin kendi payına düşen suçla yüzleşmek zorunda kaldığı bölümde, Leman’a gelen bir haber oyunun hem kurallarını hem de oyuncularını bir kez daha değiştirdi.

11. BÖLÜM

SON DAKİKA | Deprem mi oldu? Balıkesir Sındırgı'da 3.7 Büyüklüğünde DepremSON DAKİKA | Deprem mi oldu? Balıkesir Sındırgı'da 3.7 Büyüklüğünde DepremGündem
Adana’a seyir halindeki araçta korkunç patlama: Sürücü hayatını kaybettiAdana’a seyir halindeki araçta korkunç patlama: Sürücü hayatını kaybettiYurt
Kuyumcu esnafından yıl sonu kampanyası: Yüzde 50 indirimKuyumcu esnafından yıl sonu kampanyası: Yüzde 50 indirimEkonomi
Now tv
Günün Manşetleri
“En önemli gündem maddemiz Gazze”
Suriye'deki saldırıda 3 kişi öldü
TBMM’de taciz soruşturması
Zehirlenme riskini tetikleyen 3 büyük hata!
Yasa dışı bahis için yeni dönem başlıyor
“’Terörsüz Türkiye’ yolunda hızlı adımlar atıyoruz”
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan bahis skandalına tepki
İstanbul ve İzmir’de dev uyuşturucu operasyonu
Ankara’da 'Ruhsuzlar' adlı suç örgütüne büyük darbe
Sanatçı Güllü’nün kızı tutuklandı
Çok Okunanlar
Kazımcan Karataş: "Barış abim bana geçtiği tüm yolları adım adım söyledi" Kazımcan Karataş: "Barış abim bana geçtiği tüm yolları adım adım söyledi"
Kontrolden çıkan otomobil takla attı! 1’i bebek, 3 yaralı Kontrolden çıkan otomobil takla attı! 1’i bebek, 3 yaralı
1 milyon TL’yi 32 gün vadeye koyan ne kadar alıyor? 1 milyon TL’yi 32 gün vadeye koyan ne kadar alıyor?
Bu illerde kar ve kuvvetli yağış bekleniyor Bu illerde kar ve kuvvetli yağış bekleniyor
Tuğyan Ülkem Gülter'in ifadesine ulaşıldı Tuğyan Ülkem Gülter'in ifadesine ulaşıldı