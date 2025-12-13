Ben Leman 11. bölüm izle | NOW TV DİZİ İZLE

NOW TV’nin dikkat çeken dizilerinden Ben Leman’ın 11. bölümü, 13 Aralık 2025 Cumartesi akşamı izleyiciyle buluştu. Yeni bölümde yaşanan gelişmeler, dizinin takipçileri tarafından ilgiyle karşılandı.

Ben Leman’ın 11. bölümünde, adalet duygusu ile kardeşi arasında sıkışıp kalan Leman, kritik bir kararın eşiğine geldi. Ailesine karşı olan zaafı, onu daha büyük bir çıkmazın içine sürüklerken, kadınların olayın üstünü kapatmak için gösterdiği çaba Leman’ı o gün, o evde gerçekte neler yaşandığını sorgulamaya itti.

Güzelkoy’un karanlığı Leman’ı adeta içine çekerken, tutunabileceği tek kişi Demir oldu. Leman, Demir’e gerçeği söyleyip söylememe arasında kaldı.

Diğer yandan Mine’nin apar topar hastaneye kaldırılması Burak’ı derinden sarstı. Hastanede Burak’ı bekleyen kötü sürpriz ise DNA testinin, tüm aile bir aradayken ortaya çıkması oldu. Bu gelişme, Candan ailesi için yeni bir sınavın başlangıcı olarak dikkat çekti.

Herkesin kendi payına düşen suçla yüzleşmek zorunda kaldığı bölümde, Leman’a gelen bir haber oyunun hem kurallarını hem de oyuncularını bir kez daha değiştirdi.

11. BÖLÜM