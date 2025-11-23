Ben Leman 8. bölüm izle | NOW TV DİZİ İZLE

NTC Medya imzalı, yapımcılığını Mehmet Yiğit Alp’in üstlendiği Ben Leman dizisi, merakla beklenen 8. bölümüyle bu akşam izleyiciyle buluşuyor. Yönetmen koltuğunda Semih Bağcı’nın bulunduğu yapım, Burçin Terzioğlu, Özgür Çevik ve Selin Şekerci gibi güçlü oyuncu kadrosuyla dikkat çekiyor. Yeni bölümde kırmızı kartların arkasındaki gerçeği arayan Şahika’nın hamleleri ve Suzi’nin geçmişi, hikayenin tansiyonunu daha da yükseltiyor.

Günlerdir Seher’e ulaşamayan Leman, onu Güzelkoy’a sürükleyen gizemi açığa çıkarmaya kararlı şekilde yola çıkıyor. Şahika ise kırmızı kartların ardındaki ismin Seher olduğuna inanarak Mine ve Suzi’yi devreye sokuyor. Ancak Suzi’nin karanlık geçmişi peşini bırakmaz ve ihbarın yapıldığı geceye dair açık vereceği bir hataya sürükler. İhbarın Suzi tarafından yapıldığını öğrenen Mine, ciddi bir ikilemin içine düşer; ya Suzi’yi Leman’a teslim edecek ya da ne olursa olsun onu koruyacaktır.

Leman’ın Güzelkoy’a geliş nedenini öğrenen Demir ise gerçeği doğrudan onun ağzından duymak ister. Fakat kendi geçmişinin de bu planın bir parçası olabileceğini düşünerek Leman’dan uzak durmaya çalışır. İkili arasındaki gerilim giderek artarken bu durum Karan’ın dikkatinden kaçmaz ve onları yeniden bir araya getirecek bir plan kurar. Geçmiş ile bugün birbirine karıştıkça, Seher’in intikam planında yalnız olmadığı anlaşılır. Şahika bu işbirlikçiyi bulmak için harekete geçer ve karşısında hiç beklemediği biriyle karşılaşır. Bütün bu olayların gölgesinde saklanan büyük sır ise sonunda gün yüzüne çıkar.

Dizinin oyuncu kadrosunda Burçin Terzioğlu (Leman), Özgür Çevik, Selin Şekerci, Duygu Sarışın ve Gökçe Eyüboğlu yer alıyor. Hikâyesi Yekta Torun’a, senaryosu ise Torun’a Hilal Yıldız’ın eşlik ettiği ekibe ait olan Ben Leman, insan ilişkilerinin kırılgan yönlerini cesur bir dille ele almasıyla öne çıkıyor. Çekimleri İzmir’in Sığacık sahillerinde yapılan dizi 8. bölümü NOW’un resmi internet sitesinde izlenebiliyor.