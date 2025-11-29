Ben Leman 9. bölüm izle NOW TV | Ben Leman son bölüm tek parça full HD dizi izle

DEMİR'İN ZORUNLU PLANI

Ne kadar öfkeli görünse de Demir’in tek amacı Leman’ı korumaktır. Ancak içine girdiği plan Leman’ı en çok üzen hamle olur. Demir’in başka seçeneği yoktur ve bu karar bölümün tansiyonunu belirleyen ilk adımı oluşturur.