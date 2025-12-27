Ben Leman Final bölümünü izle! NOW Ben Leman 13. Bölüm Tek Parça İzle

İşte Ben Leman 13. bölüm izleme linki ve yeni bölümde yaşananlar...

BEN LEMAN 13. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Ben Leman’ın bu hafta yayınlanan son bölümünde gerilim zirveye tırmandı. Katilin kimliğini deşifre eden Leman, Ekin’in suçsuzluğunu kanıtlamak için her şeyi göze alarak harekete geçer. Adalete teslim olmayı dahi planlayan Leman’ı durdurmak isteyen Demir ise ondan vazgeçmemeye kararlıdır.

Bölüme damga vuran sahnede Leman, dört kadını kaçamayacakları bir masada bir araya getirdi. Yüzleşmekten başka çaresi kalmayan kadınlar için artık sadece iki seçenek vardır: Ya büyük sırrı saklayarak birlikte susacaklar ya da itiraflarla birbirlerini yakacaklar. Kazananın bile bedel ödediği bu tehlikeli oyunda, gerçeği öğrenmenin bedeli bu kez hayatlardır.

NOW TV ekranlarında 27 Aralık Cumartesi akşamı yayınlanan Ben Leman 13. bölümü kaçıranlar ve yeniden izlemek isteyenler için tek parça izleme imkanı sunuluyor. Dizinin yeni bölümünü aşağıdaki resmi yayın kanalları üzerinden izleyebilirsiniz.

