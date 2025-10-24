Ben Onun Annesiyim 1. bölüm NOW canlı izle! Ben Onun Annesiyim son bölüm full HD izle

Yeni dizi Ben Onun Annesiyim ilk bölümüyle izleyiciyle buluşuyor. Ayşe’nin yıllar sonra ortaya çıkan büyük sırrı, hem geçmişi hem geleceği altüst ediyor. İşte 24 Ekim Cuma NOW Ben Onun Annesiyim 1. bölüm canlı yayın bilgileri…

NOW’un yeni dizisi Ben Onun Annesiyim, ilk bölümüyle 24 Ekim Cuma akşamı izleyici karşısına çıktı. Dizi, kaybolan bir anne-kız bağını, ihanetle örülü geçmişin gölgesinde yeniden kurma mücadelesini konu alıyor.

Yıllar önce kocasını öldürmekle suçlanan Ayşe, hamileyken girdiği cezaevinde bir kız çocuğu dünyaya getirir. Hayatta tutunacak kimsesi kalmayınca, bebeğini kayınvalidesi Suna Saydamel’e emanet eder. Suna, güçlü ve acımasız bir iş kadınıdır. Oğlunun ölümünden sorumlu tuttuğu Ayşe’ye karşı içinde büyüyen nefreti, torununa duyduğu sevgiyle bastırmaya çalışır.

On yıl boyunca Ayşe, kızının hayaliyle yaşar. Her ay gelen birkaç fotoğraf onun tek tesellisidir. Ancak özgürlüğüne kavuştuğunda hayatının en büyük yalanıyla karşılaşır: Fotoğraflardaki çocuk onun kızı değildir. Suna, Ayşe’yi yıllardır kandırmış ve oğlunun intikamını almak için ondan her şeyini çalmıştır.

Gerçeği öğrenen Ayşe, gizlice kızının nerede olduğunu bulur. Küçük Zeynep, yıllar önce başka bir aile tarafından evlat edinilmiş ve şu anda babası Kemal’in yanında büyümektedir. Ayşe, kızına yaklaşmak için kimliğini gizleyerek onun bakıcısı olur.

Ancak bir annenin özlemi kısa sürede yerini karanlık bir kararlılığa bırakır. Ayşe, kızını sonsuza kadar yanına almak için her yolu denemeye hazırdır.

Ben Onun Annesiyim, ilk bölümüyle 24 Ekim Cuma saat 20.00’de NOW ekranlarında yayınlandı.

