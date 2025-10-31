Ben Onun Annesiyim NOW TV 2. bölüm tek parça izle! Ben Onun Annesiyim son bölüm full HD izle

NOW TV’nin dizisi Ben Onun Annesiyim, 31 Ekim 2025 Cuma akşamı 2. bölümüyle izleyicisiyle buluştu. Dizinin son bölümünü tek parça, kesintisiz ve full HD izleme linkine haberimizden ulaşabilirsiniz.

BEN ONUN ANNESİYİM 2. BÖLÜM KONUSU

Ayşe, kızına yakın olabilmek için attığı her adımda Suna’nın gölgesini daha fazla hisseder. Suna, Ayşe’nin bir şeyler gizlediğinden şüphelenir ve onu köşeye sıkıştırır.

Zeynep’in yanında olma hayalini sürdüren Ayşe’nin karşısına bu kez beklenmedik bir engel çıkar: Kemal’in eski eşi Pınar’ın dönüşü. Artık yalnızca kızına değil, geçmişine ve düşmanlarına karşı da savaşmak zorundadır. Ancak yaptığı küçük bir hata, her şeyi elinden alabilir.

