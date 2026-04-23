Beşiktaş - Alanya maçı saat kaçta, hangi kanalda? 11'ler belli oldu!

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final etabının en kritik müsabakalarından biri olan Beşiktaş-Alanyaspor eşleşmesi, bu akşam futbolseverleri ekran başına kilitleyecek. Beşiktaş - Alanyaspor maçı hangi kanalda, saat kaçta?

Toygu Ökçün
Siyah-beyazlı ekip, Tüpraş Stadyumu’nun ev sahipliğinde adını yarı finale yazdırmak ve turnuvadaki iddiasını sürdürmek için sahaya çıkıyor.

TURUN ÖNEMİ VE YARI FİNAL ROTASI

Müsabakanın sonucu, kupadaki güç dengelerini doğrudan etkileyecek bir öneme sahip. Beşiktaş, Alanyaspor’u elemesi durumunda yarı finalde, dün akşamki müsabakada Fenerbahçe’yi saf dışı bırakan TÜMOSAN Konyaspor ile eşleşecek.

Final yolundaki bu stratejik dönemeç, her iki takım için de sezonun geri kalanındaki motivasyon grafiğini belirleyecek bir eşik niteliği taşıyor.

MÜSABAKA SAATİ VE HAKEM KADROSU

Tüpraş Stadyumu’nda icra edilecek olan zorlu mücadele, bu akşam saat 20.45’te başlayacak.

Karşılaşmanın yönetimini üstlenecek olan hakem Cihan Aydın, doksan dakikalık bu kritik randevuda düdük çalacak.

Takımların teknik kadroları, yarı final biletini alabilmek adına taktiksel hazırlıklarını tamamlayarak maç saatini beklemeye geçti.

BEŞİKTAŞ -ALANYASPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Futbol kamuoyunun merakla beklediği Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final heyecanı, televizyon ekranlarından geniş bir kitleye ulaştırılacak.

Beşiktaş ile Alanyaspor arasındaki bu yüksek tansiyonlu mücadele, ATV kanalından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak. Sporseverler, yarı finale yükselecek olan ekibin belirleneceği müsabakayı naklen takip edebilecek.

İLK 11'LER BELLİ OLDU

Beşiktaş: Ersin, Murillo, Agbadou, Emirhan, Rıdvan, Ndidi, Orkun, Olaitan, El Bilal, Cerny, Oh

Alanyaspor: Ertuğrul, Lima, Güven, Duarte, Hwang, Janvier, Fatih, İbrahim, Ümit, Maestro, Hadergjonaj

