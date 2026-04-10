🔴 Beşiktaş - Antalyaspor canlı izle! Beşiktaş - Antalyaspor maçı hangi kanalda, saat kaçta?

Trendyol Süper Lig’de 29. haftanın açılış karşılaşmasında Beşiktaş ile Antalyaspor karşı karşıya geliyor. Üst sıralardaki yerini korumak isteyen siyah-beyazlılar, sahasında galibiyet hedefiyle sahaya çıkarken Antalyaspor ise deplasmanda puan arıyor.

MAÇ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Beşiktaş – Antalyaspor karşılaşması 10 Nisan 2026 Cuma günü oynanıyor. Tüpraş Stadyumu’nda oynanacak mücadele saat 20.00’de başlayacak. Karşılaşma beIN Sports 1 ekranlarından canlı ve şifreli olarak yayınlanacak.

İLK 11’LER BELLİ OLDU

Beşiktaş: Ersin, Murillo, Djalo, Emirhan, Rıdvan, Kartal Kayra, Cengiz, Olaitan, Orkun, Jota, Hyeon Gyu-Oh

Antalyaspor: Cuesta, Erdoğan, Veysel, Dzhikiia, Giannetti, Paal, Ceesay, Saric, Safuri, Streek, Ballet

TAKIMLARIN DURUMU

Beşiktaş, ligde oynadığı 28 maçta 15 galibiyet, 7 beraberlik ve 6 yenilgi aldı. Siyah-beyazlı ekip, topladığı 52 puanla haftaya 4. sırada girdi.

Antalyaspor ise 28 karşılaşmada 7 galibiyet, 7 beraberlik ve 14 mağlubiyet yaşadı. Kırmızı-beyazlılar 28 puanla 13. sırada yer alıyor.

Beşiktaş’ta sarı kart cezalısı ve sakatlığı bulunan Wilfred Ndidi, Antalyaspor karşısında forma giyemeyecek.

REKABETTE 60. RANDEVU

İki ekip, Süper Lig’de bugüne kadar 59 kez karşı karşıya geldi. Bu maçlarda Beşiktaş 37 galibiyet elde ederken, Antalyaspor 8 kez kazandı. 14 mücadele ise beraberlikle sonuçlandı. Söz konusu karşılaşmalarda Beşiktaş 124 gol atarken, Antalyaspor 57 gol kaydetti.