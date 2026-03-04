🔴 Beşiktaş – Çaykur Rizespor canlı izle! Beşiktaş - Çaykur Rizespor maçı hangi kanalda, saat kaçta?

Ziraat Türkiye Kupası’nda çeyrek final yarışı sürüyor. Beşiktaş, C Grubu’nun 4. haftasında sahasında Çaykur Rizespor’u ağırlıyor. Siyah-beyazlılar galip gelerek çeyrek finale yükselmeyi hedeflerken, Karadeniz ekibi ise kazanıp rakiplerinin puan kaybetmesini bekleyecek.

🔴 Beşiktaş – Çaykur Rizespor canlı izle! Beşiktaş - Çaykur Rizespor maçı hangi kanalda, saat kaçta?
Yayınlanma:

Ziraat Türkiye Kupası C Grubu dördüncü haftasında Beşiktaş ile Çaykur Rizespor karşı karşıya geliyor. Tüpraş Stadyumu’nda oynanacak mücadele, kupada çeyrek final yolunu belirleyecek kritik karşılaşmalardan biri olacak.

Siyah-beyazlı ekip, grupta topladığı 7 puanla avantajlı konumda bulunurken sahasında kazanarak adını çeyrek finale yazdırmayı amaçlıyor. 4 puanlı Çaykur Rizespor ise deplasmanda galibiyet alıp diğer maçların sonucunu bekleyecek.

BEŞİKTAŞ – ÇAYKUR RİZESPOR MAÇI NE ZAMAN?

Ziraat Türkiye Kupası C Grubu 4. hafta mücadelesinde oynanacak Beşiktaş – Çaykur Rizespor karşılaşması 4 Mart 2026 Çarşamba günü oynanacak.

BEŞİKTAŞ – ÇAYKUR RİZESPOR MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Futbolseverlerin merakla beklediği mücadele saat 20.30’da başlayacak. Ziraat Türkiye Kupası karşılaşması A Haber ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak.

MAÇIN HAKEMİ KİM?

Karşılaşmayı Kadir Sağlam yönetecek. Yardımcılıklarını Kerem Ersoy ve Bilal Gölen yapacak. Mücadelenin dördüncü hakemi ise Gürcan Hasova olacak.

Cezası sona eren kaptan Orkun Kökçü de görev verilmesi halinde sahada yer alabilecek. Siyah-beyazlı ekipte sakatlıkları bulunan Emirhan Topçu ve El Bilal Toure ise karşılaşmada forma giyemeyecek.

KUPADA 9. RANDEVU

Beşiktaş ile Çaykur Rizespor Türkiye Kupası tarihinde 9. kez karşı karşıya gelecek. Daha önce oynanan 8 kupa maçında Beşiktaş 4 galibiyet alırken, Çaykur Rizespor 3 kez sahadan galip ayrıldı. Bir karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı.

İLK 11’LER

Beşiktaş:
Ersin, Murillo, Agbadou, Djalo, Yasin, Ndidi, Salih, Orkun, Rashica, Olaitan, Oh

Çaykur Rizespor:
Erdem Canpolat, Atilla Mocsi, Papanikolaou, Buljubasic, Pierrot, Taha Şahin, Augusto, Emir Ortakaya, Furkan Orak, Altın Zeqiri, Emrecan Bulut

CNN: İran'ın saldırıları Amerika'nın dokunulmazlık algısını sorgulattıCNN: İran'ın saldırıları Amerika'nın dokunulmazlık algısını sorgulattıDünya
Akaryakıta zam geliyor!Akaryakıta zam geliyor!Ekonomi
beşiktaş Çaykur Rizespor canlı izle maç izle
Günün Manşetleri
"Sınırda olağanüstü hareketlilik yok"
“İran'ın saldırıları ABD’nin dokunulmazlık algısını sorgulattı”
Doğum izni uzuyor, 15 yaş altına sosyal medya yasağı
Vatan Partisi lideri Perinçek'ten Küba'ya destek
Türkiye'nin ilk milli elektrikli hızlı treni raylara iniyor
İŞKUR'dan imalat sektörüne 50 milyar liralık destek
Sahte TÜVTÜRK çetesine dev darbe
İran, uyarıları dikkate almayan 10 petrol tankerini vurduğunu duyurdu
İran, Tel Aviv'i bu gece de vurdu
İran, Dubai'deki ABD konsolosluğuna İHA'larla saldırı düzenledi
Çok Okunanlar
Hangi banka ne kadar faiz veriyor? 300 bin TL'nin aylık getirisi belli oldu Hangi banka ne kadar faiz veriyor? 300 bin TL'nin aylık getirisi belli oldu
Emekliye ÖTV muafiyeti yolda mı? İşte emekliye ÖTV'siz araç teklifinin detayları Emekliye ÖTV muafiyeti yolda mı? İşte emekliye ÖTV'siz araç teklifinin detayları
Altın fiyatlarında son durum Altın fiyatlarında son durum
Cuma günü kar yağışı 11 ili vuracak: İşte o iller Cuma günü kar yağışı 11 ili vuracak: İşte o iller
Benzin, motorin ve LPG bugün ne kadar oldu? Benzin, motorin ve LPG bugün ne kadar oldu?