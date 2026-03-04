🔴 Beşiktaş – Çaykur Rizespor canlı izle! Beşiktaş - Çaykur Rizespor maçı hangi kanalda, saat kaçta?

Ziraat Türkiye Kupası C Grubu dördüncü haftasında Beşiktaş ile Çaykur Rizespor karşı karşıya geliyor. Tüpraş Stadyumu’nda oynanacak mücadele, kupada çeyrek final yolunu belirleyecek kritik karşılaşmalardan biri olacak.

Siyah-beyazlı ekip, grupta topladığı 7 puanla avantajlı konumda bulunurken sahasında kazanarak adını çeyrek finale yazdırmayı amaçlıyor. 4 puanlı Çaykur Rizespor ise deplasmanda galibiyet alıp diğer maçların sonucunu bekleyecek.

BEŞİKTAŞ – ÇAYKUR RİZESPOR MAÇI NE ZAMAN?

Ziraat Türkiye Kupası C Grubu 4. hafta mücadelesinde oynanacak Beşiktaş – Çaykur Rizespor karşılaşması 4 Mart 2026 Çarşamba günü oynanacak.

BEŞİKTAŞ – ÇAYKUR RİZESPOR MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Futbolseverlerin merakla beklediği mücadele saat 20.30’da başlayacak. Ziraat Türkiye Kupası karşılaşması A Haber ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak.

MAÇIN HAKEMİ KİM?

Karşılaşmayı Kadir Sağlam yönetecek. Yardımcılıklarını Kerem Ersoy ve Bilal Gölen yapacak. Mücadelenin dördüncü hakemi ise Gürcan Hasova olacak.

Cezası sona eren kaptan Orkun Kökçü de görev verilmesi halinde sahada yer alabilecek. Siyah-beyazlı ekipte sakatlıkları bulunan Emirhan Topçu ve El Bilal Toure ise karşılaşmada forma giyemeyecek.

KUPADA 9. RANDEVU

Beşiktaş ile Çaykur Rizespor Türkiye Kupası tarihinde 9. kez karşı karşıya gelecek. Daha önce oynanan 8 kupa maçında Beşiktaş 4 galibiyet alırken, Çaykur Rizespor 3 kez sahadan galip ayrıldı. Bir karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı.

İLK 11’LER

Beşiktaş:

Ersin, Murillo, Agbadou, Djalo, Yasin, Ndidi, Salih, Orkun, Rashica, Olaitan, Oh

Çaykur Rizespor:

Erdem Canpolat, Atilla Mocsi, Papanikolaou, Buljubasic, Pierrot, Taha Şahin, Augusto, Emir Ortakaya, Furkan Orak, Altın Zeqiri, Emrecan Bulut