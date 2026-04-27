🔴 Beşiktaş – Fatih Karagümrük canlı izle! Beşiktaş – Fatih Karagümrük maçı hangi kanalda, saat kaçta?
Trendyol Süper Lig'in kapanış mücadelesinde Beşiktaş, Tüpraş Stadyumu'nda Fatih Karagümrük'ü ağırlıyor. Sergen Yalçın'ın siyah-beyazlıların başındaki 100. lig maçına çıkacağı bu kritik randevunun saat kaçta başlayacağı ve yayıncı kuruluşu futbolseverler tarafından merakla takip ediliyor.
Trendyol Süper Lig’de haftanın kapanış maçında gözler Beşiktaş ile Fatih Karagümrük arasındaki mücadeleye çevrildi. Siyah-beyazlı ekip taraftarı önünde çıkış ararken, Fatih Karagümrük ise zorlu deplasmanda sürpriz peşinde olacak. Siyah-beyazlılar, rakibiyle sezonun ilk yarısında Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynadığı maçı 2-0 kazanmıştı.
BEŞİKTAŞ - KARAGÜMRÜK MAÇI NE ZAMAN VE SAAT KAÇTA?
Tüpraş Stadyumu'nda oynanacak olan heyecan dolu karşılaşma, 27 Nisan Pazartesi günü saat 20.00’de başlayacak. Mücadele, ligdeki puan tablosunu doğrudan etkileyecek bir öneme sahip.
BEŞİKTAŞ - KARAGÜMRÜK MAÇI HANGİ KANALDA? BEŞİKTAŞ - KARAGÜMRÜK MAÇI NEREDEN İZLENİR?
Taraftarların merakla beklediği yayın bilgisi netleşti. Karşılaşma beIN Sports 2 kanalından canlı olarak yayınlanacak.
BEŞİKTAŞ - FATİH KARAGÜMRÜK MAÇI 11’LERİ BELLİ OLDU MU?
Takımlar sahaya şu ilk 11'ler ile çıkıyor:
Beşiktaş: Vasquez, Taylan, Agbadou, Emirhan, Rıdvan, Ndidi, Rashica, Olaitan, Orkun, Toure, Oh.
Fatih Karagümrük: Grbıc, Esgaio, Biraschi, Lichnovsky, Mladenovic, Barış Kalaycı, Berkay, Bartuğ Elmaz, Traore, Larsson, Serginho.